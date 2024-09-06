中島健人主演ドラマ『しょせん他人事ですから』主題歌プロジェクト“HITOGOTO”、第5弾楽曲を配信

■第5弾楽曲は、第 6・7 話ゲストの西村和徳（勝村政信）、優希（斎藤汰鷹）親子に向けられた「ヒトゴト for 西村親子」！

中島健人がテレビ東京系で放送中の主演ドラマ『しょせん他人事ですから』（毎週金曜 20時～）のために参加する主題歌プロジェクト「HITOGOTO」の第5弾楽曲が、9月7日0時に配信開始となる。

今回配信されるのは、9月6日放送の第7話のエンディングで流れた、第 6・7 話ゲストの西村和徳（勝村政信）、優希（斎藤汰鷹）親子に向けられた「ヒトゴト for 西村親子」。

今回の楽曲は、MONJOEがリミックスを手掛けており、さらなる進化をとげた「ヒトゴト」を楽しむことができる。

さらに、10月2日に発売が決定しているCDシングル「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」の収録内容が公開された。

初回生産限定盤（Blu-ray／DVD）にはMVに加え、撮影やレコーディングのメイキング映像が収録。総尺40分越えのスペシャルディスクとなる。そして、通常盤（初回仕様）には40ページのフォトブックと、これまでに配信した「ヒトゴト」5曲が収録される。

なお、CDを購入した人には、先着でHITOGOTOオリジナルのフォトカードがプレゼントされる。

リリース情報

2024.07.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」

2024.08.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒトゴト for ヌーヌー」

202408.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒトゴト for 黒川大樹」

2024.08.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒトゴト for 加賀見灯」

2024.09.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヒトゴト for 西村親子」

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」

中島健人 OFFICIAL X（旧Twitter）

https://x.com/KENTO_Team_N

HITOGOTO OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/HITOGOTO/

『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/hitogoto/