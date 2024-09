»²²Ã¤Ç³¤Ï·Å·£±ËÜÌµÎÁ¡ª»®¤½¤ÐÊ¸³Ú¡Ö»®¤½¤Ð²¦¼Ô·èÄêÀï2024¡×

「皿そば文楽」が姫路エリアの姫路駅南店、砥堀店、赤穂店と奈良エリアの奈良東向通店にて、60分間で食べた皿そばの枚数を4店舗で個人順位を競う「皿そば王者決定戦2024」を開催中です。

皿そば文楽「皿そば王者決定戦2024」

■実施期間

2024年9月1日(日)〜2024年9月29日(金)の29日間

■実施内容

(1) “皿そば食べ放題”がお値打ちお祭りプライス!

通常価格2,500円がなんと…男性/2,200円 女性/1,800円 小学生/1,200円

※中学生以上の参加者は学生証提示で300円引きの学割料金!

(2) ランキング9部門で60分以内に食べた皿そばの量を競う!

男性一般:29歳以下の部 30〜49歳の部 50歳以上の部

女性一般:29歳以下の部 30〜49歳の部 50歳以上の部

「小学1年生〜3年生の部」 「小学4年生〜6年生の部」 「中学生・高校生の部」

(3) 文楽4店舗の総合順位に応じて豪華賞品を用意!!

銘柄豚“夢の大地”豚カツ・トンテキ用1kg〜+副賞

4位〜6位まで、順位に応じて「文楽食事券」進呈!

出石では箸と同じだけの高さを食べたら「一人前」と言われていますが、毎年SNSやネットで有名なフードファイターの方や大食い系インフルエンサーもチャレンジしています。

優勝者の中には100枚を超える記録を保持している方も!

旅行会社向けの団体予約メニューも用意しています。

ふるまい御膳 3,000円 陶板焼きステーキ/サラダ/おつくり/茶碗蒸し/ご飯/香物/そば(うどん)/デザート

【実施概要】

■実施店舗

【砥堀店】兵庫県姫路市砥堀89-1

TEL:079-264-1133

【姫路駅南店】兵庫県姫路市飾磨区野田町177

TEL:079-284-2130

【赤穂店】兵庫県赤穂市朝日町16-3

TEL:0791-42-0505

【奈良東向通店】奈良市東向南町19番地 吉田ビル1階

TEL:0742-25-5510

