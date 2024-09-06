¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û£Ã£Ó¿Ê½Ð¤òÁè¤¦£´°Ì¡¦³ÚÅ·¤ËÇÔ¤ì¤ÆºÆ¤Ó£²¡¦£µº¹¡Ä£¹²ó¤Ë¥½¥È¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ÁáÀî¤Î´°Éõ¤ÏÁË»ß
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ£±¡½£²³ÚÅ·¡Ê£¶Æü¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë
¡¡£³°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤òÁè¤¦£´°Ì¡¦³ÚÅ·¤È¤Î£´Ï¢Àï¤ÎÂè£²Àï¤òÍî¤È¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥àº¹¤ÏºÆ¤Ó£²¡¦£µ¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦À¾Ìî¤Ï£´²ó¤Ë£²»à¤«¤é£µÈÖ¡¦ÎëÌÚ¡¢°ÂÅÄ¤È£²¼ÔÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡££¶²ó¤Ë¤Ï£±»à¤«¤é£´ÈÖ¡¦ÀõÂ¼¤Ëº¸Íã¥½¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£²ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ÁáÀî¤ÎÁ°¤Ë¡¢£¸²ó¤Þ¤Ç£³°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¡££²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦¥½¥È¤Îº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç´°Éõ¤ÏÁË»ß¤·¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ï¢Àï¤Î£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë£·Æü¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦¾®Åç¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢£±£¸Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¡¦´ß¤ÈÅê¤²¹ç¤¦¡£