¤Î¤ó¡¡°ËÃ°½½»°¾Þ¼õ¾Þ¤Ç´î¤Ó¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê£³£±¡Ë¤¬£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£±£¶²ó¡¡°ËÃ°½½»°¾Þ¡¡Â£Äè¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï°ËÃ°½½»°¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤«¤éÍ¥½¨¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¿¥â¥ê¤äÀ±Ìî¸»¡¢»°Ã«¹¬´î¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ïº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÁÏºî³èÆ°¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÃÏ¤ÎÄì¤Þ¤ÇÍî¤Á¤ÆÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò´Ó¤¯¤ó¤À¤È»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·Ç½Ç¯ÎèÆà¤«¤é¤Î¤ó¤Ø¤È²þÌ¾¤·¤¿¡£¡Ö¤Î¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤½¤ì¤ËÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æº£¤Ë»ê¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£°ËÃ°¤µ¤ó¤ò¡ÖÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¸½¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Êý¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£