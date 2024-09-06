北山宏光、全国ツアー初日公演で新曲「Just Like That」のゲリラリリースを発表！MVのプレミア公開も決定
■新曲「Just Like That」は、I Don’t Like Mondays.が楽曲提供！
8月26日に1stアルバム『ZOO』をリリースした北山宏光が9月6日、同作を携えた全国9都市15公演のライブツアー『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』を兵庫・神戸国際会館こくさいホールでスタート。満員の観客に見守られるなか、華々しく幕を開けた。
この日の公演では、新曲「Just Like That」のゲリラリリースを発表。アルバム『ZOO』の発売から間髪を入れずの新曲リリースと、勢いの止まらない北山宏光に、会場は興奮と熱気に包まれた。
「Just Like That」は、北山と親交のあるI Don’t Like Mondays.による提供曲。厳しい残暑が続く9月に送る、爽やかな夏の夜にぴったりな楽曲で、9月7日0時より各音楽配信サービスにて配信開始。MVも9月7日21時にYouTubeでプレミア公開される。
リリース情報
2024.08.26 ON SALE
ALBUM『ZOO』
2024.09.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Just Like That」
ライブ情報
HIROMITSU KITAYAMA『ZOO』
09/06（金）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール
09/23（月・祝）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
09/26（木）大阪・フェスティバルホール
09/27（金）大阪・フェスティバルホール
10/10（木）愛知・愛知県芸術劇場大ホール
10/11（金）愛知・愛知県芸術劇場大ホール
10/14（月・祝）福岡・福岡サンパレス
10/28（月）宮城・仙台サンプラザホール
10/29（火）宮城・仙台サンプラザホール
11/08（金）新潟・新潟県民会館
11/23（土・祝）広島・広島HBGホール
12/03（火）神奈川・ぴあアリーナMM
12/04（水）神奈川・ぴあアリーナMM
北山宏光 OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama