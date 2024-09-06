Ê¼¸Ë¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¡¢¡È¹ðÈ¯¼ÔÁÜ¤·¡í»Ø¼¨¤òÇ§¤á¤ë¡¡¹ðÈ¯Ê¸¤Ï¡È¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¡É¤È¼çÄ¥
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤ä¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Î¹ðÈ¯Ê¸¤ò½ä¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤Ø¤Î2²óÌÜ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡¢¹ðÈ¯Ê¸¤ÎÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Î»Ø¼¨¤ÏÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤ËÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎYouTube¤è¤ê¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤µ¤¤¤È¤¦¸µÉ§¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ò¤ç¤¦¤´¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤è¤¦¡Ù»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤Ç¤¹¡×
¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿3Ç¯Á°¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎYouTube¤è¤ê¡Ê2021Ç¯¡Ë
¡ÖÂç¤¤Ê¹ÔÀ¯¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤ä¼êË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤«¤¸¼è¤ê¤ò¤¢¤ä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¤ä¡Èµ¿ÏÇ¤Þ¤ß¤ì¡É¤Ç¤¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ä£¡¢6Æü¸áÁ°10»þº¢¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤¬Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×
¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡É¤Ë¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¡¢¿ô¡¹¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¦¤½¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶Øîþ·º¤äÈ³¶â·º¤Ê¤É¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¡£¤Þ¤º¤Ï¡È¤ª¤Í¤À¤êµ¿ÏÇ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¨¡¨¡É±Ï©¾ë¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Íß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¡©¡¡¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡ÖÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÎ»ö¼¼¤ÇÅ¸¼¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¨¡¨¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¡¢Ê£¿ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡ÖÅö³º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¼¡¡¢¿¦°÷¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¡¢¤³¤ì¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö»ë»¡¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¥Ë¤ÎPR¤ò¾ÃÈñ¿¶¶½¤Ç¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÁÈ¹çÄ¹¤«¤é»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×
¿¦°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ÐÄ¥Àè¤Ç¤Î°û¿©¤Ï¸¶Â§¡¢¥´¥Á¤Î¥¿¥«¥êÂÎ¼Á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤ò¡È¤â¤é¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤¹ºØÆ£ÃÎ»ö¡£Í£°ì¡¢ÊÖµÑ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¶¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿Ãæ¤ÇÁ´Éô¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±ÊÖµÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤¼¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤Î¡¼¡Ä¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ï¹â³Û¡Ä¡¢²ÈÅÅ¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢»ä¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»ä¤Î´¶³Ð¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¦°÷¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ¢¤êºÝ¤ËÀèÊý¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼Åù¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤«¤é¡Ø¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¡¢ÊÖ¤·¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÊÖµÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ï¹â³Û¤À¤«¤é¾¯¤·°ã¤¦¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ´´Éô¿¦°÷¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¡¢Ã¯¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤ò¡ÖÃÎ»ö¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÃÎ»ö¤Ï¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤·¤Æ¤¯¤ì¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤É¤Ê¤¿¤¬ºîÀ®¤·¤¿¤«¡¢°Õ¿Þ´Þ¤á¤Æ»ö¼Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄ´ºº¤·¤Æ¡¢»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤½¤³¤âÂç»ö¤À¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ò¤·¤¿¡×
¡ÈÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡É¤ÈÇ§¤á¤¿ÃÎ»ö¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ï¸©¤ÎÄÌÊóÁë¸ý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌÊó¤·¤¿¿Í¤òÊÝ¸î¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¹ðÈ¯¼ÔÁÜ¤·¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡ÊÀìÌç²È¤¬¡Ë¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤«¤é¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£¡Ê¹ðÈ¯¼ÔÁÜ¤·¤Ï¡Ë°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÃÎ»ö¤ÎÇ§¼±¤Ï¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤ÎŽ¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¨¡¨¡Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤Ï¤¤¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¸½ñ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ýÀ¤Î¹â¤¤Ê¸½ñ¡£¤¦¤ï¤µÏÃ¤ò¤¢¤Ä¤á¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ø±×ÄÌÊó¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Ïº£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
ÃÎ»ö¤Ï¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤Ò¤Ü¤¦Ãæ½ý¡É¤ÈÇ§¼±¡£·ë²Ì¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«»¦¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸µ´´Éô¿¦°÷¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡ÖË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿»ö¤Ï»ÄÇ°¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤ÏÂÐ±þ¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¨¡¨¡¤É¤ó¤É¤óµ¿ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤³¤Î¸½¾õ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡©
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»µÁÅªÀÕÇ¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡¢¤½¤³¤Ï¸©¤¬¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»µÁÅªÀÕÇ¤¤¬²¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¨¡¨¡¿¿Áê²òÌÀ¤ò²æ¡¹¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢³§
Ê¼¸Ë¸©¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö
¡Ö¤½¤ì¤Ï°Ñ°÷¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿¦°÷¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÈÝÄê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×