◆新曲「Just Like That」ゲリラリリース発表

【モデルプレス=2024/09/06】北山宏光が、新曲「Just Like That」を9日7日にゲリラリリースすることを発表。同日にミュージックビデオも公開される。8月26日に1st Album「ZOO」の発売を迎えたばかりの北山。このアルバムを掲げた全国9都市15公演ライブツアー HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」が6日、神戸国際会館こくさいホールで初日を迎え、満員の観客に見守られる中、華々しく幕を開けた。同公演では、新曲「Just Like That」のゲリラリリースを発表。アルバム「ZOO」のリリースからすぐの新曲リリースに会場は興奮と熱気に包まれた。本楽曲は、9月7日0時より各音楽配信サービスにて配信される。本作は、これまでにも親交のあるI Don’t Like Mondays.による提供曲。厳しい残暑が続く9月に送る、爽やかな夏の夜にぴったりな楽曲となっている。ミュージックビデオは、9月7日21時にYouTubeでプレミア公開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】