¥³¥é¥Ü¥Ó¡¼¥ëÂè4ÃÆ¤Ï°ËÀª³Ñ²°Çþ¼ò ¡ª¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ö¤±¤ä¤­¤Ò¤í¤Ð½©¤Î¥Ó¡¼¥ëº×¤ê¡×

さいたまアリーナは、日本最大級のクラフトビールイベント「けやきひろば秋のビール祭り」を2024年9月12日(木)〜16日(日)の5日間、さいたまスーパーアリーナにて開催します。

さいたまアリーナ「けやきひろば秋のビール祭り」

開催期間・日時:2024年9月12日(木)16:00〜21:30

13日(金)〜15日(日)11:00〜21:30

16日(月・祝)11:00〜19:00

開催場所 :さいたまスーパーアリーナ

入場料 :無料

出店数 :65店

全国各地の個性溢れる実力派ブルワリーと海外ビールインポーター65店舗が出店し、400種類以上のクラフトビールとビールによく合うおつまみが楽しめます。

■イベントコラボビールは伊勢角屋麦酒(ISEKADO)に決定

2023年春からイベント開催毎に異なるブルワリーとタッグを組み、イベントオリジナルのコラボビールを販売。

前回に引き続き、コラボしてほしいブルワリーを一般募集。

みなさまの投票によって選ばれたのは、国際的なビールコンペティションでも高く評価され、国内のみならず海外へも展開している伊勢角屋麦酒(ISEKADO)。

商品名は「けやきウエストコーストピルスナー」。

パッションフルーツや白ぶどう、オレンジを思わせるホップの華やかな香りをまといつつ、ラガービールのドライな爽快感を併せ持つビールに仕上がっています。

近年アメリカ西海岸を中心に人気が高まっているビアスタイル「ウエストコーストピルスナー」をベースにつくられています。

伊勢角屋麦酒ブースのほか、お土産用の瓶ビールも販売予定。

■20代のクラフトビールデビューを応援する「ハジメの1杯プレゼント!」を実施

9月13日〜14日の2日間限定で、20代の来場者200名に飲食チケットプレゼント!

クラフトビール初心者の20代を対象に、1日100名限定(先着)合計200名の方に「初めの一杯」に相当する飲食チケット700円分がプレゼント!

