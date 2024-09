辻 良樹氏と行く！近江トラベル「鉄道ファンに贈る　新八日市駅タイムトリップツアーと旧陸軍八日市飛行場跡・廃線跡を巡る旅」

近江トラベルでは、2024年11月9日(土)・11月10日(日)に開催する二日限りの「鉄道ファンに贈る 新八日市駅タイムトリップツアーと旧陸軍八日市飛行場跡・廃線跡を巡る旅」を販売します。

近江トラベル「鉄道ファンに贈る 新八日市駅タイムトリップツアーと旧陸軍八日市飛行場跡・廃線跡を巡る旅」

■旧陸軍八日市飛行場跡、廃線跡について

新八日市駅を満喫した後は…旧陸軍八日市飛行場跡、廃線跡を巡る旅

<ご存じですか?昔、八日市に飛行場があったこと…>

昭和初めから戦後間もない頃まで、新八日市駅からさらに東に向かって伸びる線路がありました。

「飛行場線」とも呼ばれたこの路線は、当時存在した「陸軍八日市飛行場」への輸送を担っていました。

八日市飛行場の軍用機を米軍の空襲から守るために造られた「掩体壕」と呼ばれるシェルター、陸軍八日市飛行場とゆかりの深い「沖原神社」、現在の八日市線の前身である旧・八日市鉄道により八日市飛行場付近まで敷かれた路線跡である遊歩道を巡る他では味わえない歴史をたどるツアーです。

■ツアー詳細

「鉄道ファンに贈る 新八日市駅タイムトリップツアーと旧陸軍八日市飛行場跡・廃線跡を巡る旅」

出発日 :【京都駅発】2024年11月9日(土)

【米原駅発】2024年11月10日(日)

ご旅行代金 :一名 20,000円

旅行条件 :最少催行人数 25名

運輸機関の種類:近江鉄道「Jブルー」40人乗り

<このツアーだけの豪華5大特典>

・昭和14年頃の硬券を再現したオリジナル硬券プレゼント

・歴史ガイドブック「湖南鉄道から八日市鉄道・近江鉄道名所案内」

・駅員さんによるきっぷ入鋏&ダッチングマシーン体験

・普段は非公開の特等待合室跡のぞき見

・マル秘サプライズ企画も!

<ツアー行程>

【京都駅発】8:30

【米原駅発】9:00

各地〜八日市駅10:38発(近江鉄道乗車)新八日市駅10:40着(お楽しみイベントと近江牛お弁当)〜近江鉄道本線交差点付近から徒歩で八日市駅〜バスにて東本町信号交差点付近まで移動〜八日市鉄道御園駅跡(飛行場駅跡)まで徒歩にて案内〜八日市飛行場跡〜沖原神社〜布引掩体〜各地(17:00〜18:00頃)

■お申込みについて

WEBより申し込み。

