ºå¿À¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡¡¥«¥¦¥ó¥ÈÊÌ¤Çº£µ¨½é¥¹¥¤¥ó¥°¡¡¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄ¾µå¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¡¡²¬ÅÄÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥·¡¼¥ó
¡¡¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýºå¿À¡×¡Ê£¶Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤¬£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸Þ²ó¤Ë£´Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó£³ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢ÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤ÇÆóÍ·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¸¶¡£À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢»Íµå¤ÎººÄêÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤Ï¸º¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº´Æ£µ±¤Ï¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤ÈÂÇµå¤ÏÆóÍ·´Ö¤òÇË¤ê¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÂç»³¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ïº£µ¨¡¢¥«¥¦¥ó¥È£³¥Ü¡¼¥ë¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤»¤º£³»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£³Î¼Â¤Ë°ÂÂÇ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²ó¤ÏÃæÌî¡¢¿¹²¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥¹¥Ë¡¼¥É¤ÎË½Åê¤Ç£±ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç»³¤¬»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º´Æ£µ±¤âÂ³¤¤¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£