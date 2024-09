井手健介によって生み出された“幻のミュージシャン”エクスネ・ケディ(EXNE KEDY)が、12月17日(火)に渋谷WWW Xにてライブ『EXNE KEDY LIVE "CONTACT : Dec.2024"』を開催することが決定した。

70年代、かつてないコズミックなサウンドで世界中の人々を魅了したものの、ある日不意に姿を消し、今日まで一切の情報がないエクスネ・ケディ。世界中でエクスネ・ケディとコンタクト可能と噂されているのは井手健介のみで、2020年にリリースされた井手健介と母船のアルバム『Contact From Exne Kedy And The Poltergeists』だけが、唯一の手掛かりだった。その後、オープンリールテープに残された1974年のワールドツアーの記録が発見され、2022年にその日本ライブの記録『Strolling Planet ’74』のリリースをもって数々の目撃情報が飛び交う中、ついに同年東京でライブを開催。

坂本慎太郎や町田康などから絶賛されながらも、未だ正体不明の幻のミュージシャンは果たして実在しているのか?

そんなエクスネ・ケディが日本で初めてライブパフォーマンスを行ったと言われている1974年から50年となる今年、『CONTACT:Dec.2024』の開催が決定。12月17日(火)渋谷WWW Xにて偉大なる復活を遂げる。

メインビジュアルを担当したのは、コラージュ作家の五反田和樹。幽霊や妖精のように実体をもっているのかさえ不確かなエクスネ・ケディの足音がどこからか聞こえてくる、幻想的な内容となっている。『CONTACT:Dec.2024』ノチケットは、イープラスにて9月7日(土)10:00から発売開始となる。

そして本日9月6日(金)24:00からは、1974年の日本来日時のものとされるライブを記録した『Strolling Planet ‘74』の全11曲が配信される。『ILLUSION OF ROCK ’74』と名付けられたワールドツアー、収録場所は「渋谷第一体育館 in Tokyo」だったと発見時に記載がなされていた。“音楽は時空を超える”ことを体現しているエクスネ・ケディの貴重な音源となっている。