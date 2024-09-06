¿¹¹âÀéÎ¤¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«ÍÉ¤é¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×
²Î¼ê¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê55¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£7·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Öº£ÅÙ¤Ï¥â¥¢¥Ù¥¿¡¼¤è¡ª2023¡Ý24¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿¹¹â¤Ï¡Ö¡Øº£ÅÙ¤Ï¥â¥¢¥Ù¥¿¡¼¤è¡ª2023¡Ý24¡Ù¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¡2024Ç¯10·î2Æü(¿å)È¯Çä¡ª¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎBlu¡Ýray¡õDVDÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¡ÖÍ½¹ðÊÔ¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¿¹¹â¤Ï¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¸¤ãÌµ¤¤¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡£Æ±¤¸Ç¯Îð¤È¤Ï»×¤¨¤ó¡×¡Ö°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤à¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£