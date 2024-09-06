ÍèÇ¯²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿¼ËÙ ¹À¸©µÄ²ñµÄ°÷¤¬²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢Àµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡Áªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Ç´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¿¼ËÙ ¹À»á 59ºÐ¤Ç¤¹¡£

¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¿¼ËÙ ¹À»á¡Ë

¡ÖÃÏÊýµÄ²ñ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÎÀ¼¤ò¹ñÀ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉ¬Í×À­¤¬¤¢¤ë¤È(·èÃÇ¤·¤¿)¡×

Àè·î28Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Î¸øÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¿¼ËÙ»á¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸©Ï¢¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö7ÃÄÂÎº©ÏÃ²ñ¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ËÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

15ºÐ¤«¤é64ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃÏÊý¤¬¼çÌò¤ÎÀ¯¼£¡×¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏÊýÀÇ¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¡´ü»²±¡Áª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸½¿¦¤Î¸Å²ì Í§°ìÏº»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¡¢»³²¼ Çî»Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î2¿Í¤¬¸øÇ§¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£