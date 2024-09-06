ÈÓÄÍ·Ù»¡½ð

¼Ì¿¿³ÈÂç

SNS¾å¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ë¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë½»¤à60Âå¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½÷À­¤¬¤ª¤è¤½1700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·7·î¡¢Ê¡²¬¸©¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤Î60Âå¤Î½÷À­¤ÏÃËÀ­Ì¾µÁ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éSNS¾å¤ÇÆÍÁ³¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿È¤Î¾åÏÃ¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤è¤ë¡Ö¶â¡×¤ÎÇäÇã¤ÎÅê»ñ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Î¹ØÆþÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À­¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÊÝ¾Ú¶â¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç8·î¤Þ¤Ç¤Ë13²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½1700Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢°ú¤­½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¥«¥Í¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢SNS¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£