6人組ガールズグループRIRYDAYが、プレデビューEP『RIRYDAY』を、9月6日(金)0時に配信リリースした。関連記事: RIRYDAY制作チームが語る、DIYのグループ哲学「女の子のきらめきを記録するものを作りたい」 RIRYDAYは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA(北爪さくら)や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に参加していたMIRI(桑原彩菜)が所属する6人組ガールズグループ。

プレデビューEP『RIRYDAY』には、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした全4曲を収録。海外でミックス、マスタリングを行い、日本からはJUVENILE、清 竜人が楽曲制作に携わっている。また、10月17日(木)の東京都・EX THEATER ROPPONGIにて開催されるRIRYDAYの初ワンマンのメインビジュアルも公開された。デザインはアートディレクターの吉良進太郎によるものとなっている。合わせて、ライブがバンドセットで行われること、全編撮影可能となることも発表となった。さらに、RIRYDAYが「My Hero Project」というプロジェクトの第一弾グループであることも明らかになった。「My Hero Project」は、ヒロインではなくヒーローとして、同年代の女の子を中心に多種多様なリスナーから憧れられるリアルな存在・アーティストを次々と輩出していくプロジェクト。今回の発表とともに、「My Hero Project」の各SNSも開設されている。10月17日(木)のEX THEATER ROPPONGI公演は、「Finally!! The Hero Has Come Back To...」と題し、My Hero Project初の主催公演として開催される。同イベントでは、「My Hero Project」第2弾ガールズグループのVIGUのお披露目も行われる予定。詳細は近日発表されるとのこと。チケットは9月7日(土)12時より最速先行がスタートする。<リリース情報>RIRYDAYプレデビューEP『RIRYDAY』2024年9月6日配信スタート配信リンク:https://linkco.re/B72b9FB6=収録曲=1. UncoolProduced by JUVENILE ,Bull$EyE & Born.Crush(JUVENILE , RIKA MIDUKI ,Bull$EyE , Born.Crush)Choreography by RinaGuitar by Yoshio FujitaChorus by Bull$EyEDigital Editing by Kim Young Don2. about chaProduced by Bull$EyE & Born.Crush(VERMILION FRAME ,RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)Choreography by RinaSynth by XxioPiano by XxioBass by XxioDrum & Programming by XxioChorus by conchDigital Editing by Kim Young Don3. Heavy-hearted(トゥー・トゥー・トゥー)Produced by Ryujin Kiyoshi ,Bull$EyE & Born.Crush(Ryujin Kiyoshi)Music , Lyrics , Arrangement and All instruments by Ryujin KiyoshiChoreography by RinaBackground Vocal by HEEYEONDigital Edited by Hyun Woo Bin4. One More Time(Choose Life)Produced by Bull$EyE & Born.Crush(MADEWELL ,Monkeyvegas , Honeybear ,RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)Choreography by RinaKeyboard Performed by Honeybear, MonkeyvegasPiano Performed by Honeybear , MonkeyvegasDrum & Programming by Monkeyvegas , HoneybearChorus by Bull$EyEDigital Edited by Hyun Woo BinAll Sound Produced byBull$EyE & Born.CrushMixed & Mastered by Team AMG at DART StudioAll Vo Recorded by Splash Sound StudioSpecial Thanks Yoko Utsumi , Hiroo NishizawaDesign by Shintaro KiraExecutive Producer Michiya Fujiwara<イベント情報>「Finally!! The Hero Has Come Back To...」2024年10月17日(木)@東京・EX THEATER ROPPONGI料金全席指定S席(※MEET&GREET付)13900円全席指定A席(※MEET&GREET付)8900円全席指定A席3900円出演RIRYDAYOPENING ACT:VIGU(TBA)9月7日(土)12時〜チケット最速先行URLhttps://w.pia.jp/t/myhero/RIRYDAY公式HP https://riryday.com/RIRYDAY公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/RIRYDAY公式X https://x.com/riryday/RIRYDAY公式TikTok https://www.tiktok.com/@rirydayMy Hero Project公式Instagramhttps://www.instagram.com/myhero_infoMy Hero Project公式Xhttps://x.com/_MYHERO_JPMy Hero Project公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@myhero_tiktok?_t=8pU9mAhwyvq&_r=1