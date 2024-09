「niko and ...」×「牛乳石鹸」の可愛すぎるコラボ雑貨、先行予約販売スタートしたよ〜！コラボ記念でノベルティ配布や体験イベントも。

スタイルエディトリアルブランドの「niko and ...(ニコアンド)」と「牛乳石鹸」がコラボした商品の一部を、2024年9月6日から公式WEBストア .stで先行販売しています。

普段使いできる可愛いグッズがたくさん

「niko and ...」×「牛乳石鹸」のコラボレーションアイテムは、ビニール傘や腹巻、ポーチ付きトートバッグ、ブランケットインクッション、サウナハット、サウナマットなど盛りだくさん。

10月4日からの本発売に先駆けて、9月6日10時から順次「niko and ...」の公式WEBストア .stで先行販売しています。

先行販売は一部商品の予約販売となり、予約上限に達し次第終了します。

また、本発売の取扱店は、全国の「niko and ...」、公式WEBストア .st、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、牛乳石鹸のECサイト(一部商品)です。

<「niko and ...」×「牛乳石鹸」コラボレーションアイテム(一部商品)>

・ビニール傘(全2種) 価格:1540円

・腹巻(全1種) 価格:1980円

・ポーチ付きトートバッグ(全2種) 価格:3300円

・ブランケットインクッション(全1種) 価格:5500円

・サウナハット(全2種) 価格:2640円

・サウナマット(全2種) 価格:1980円

「niko and ... COFFEE」とのコラボメニュー

10月4日から11月4日まで、「niko and ... COFFEE(ニコアンド コーヒー)」各店では、コラボレーションメニューとして「COWぱん」(500円)と「赤箱いちごミルクスムージー」(580円)を販売します(在庫状況により、販売終了日が早まる可能性があります)。

<コラボレーションメニュー取扱店舗>

・niko and ... COFFEE ららぽーと富士見

・niko and ... COFFEE TOKYO

・niko and ... COFFEE 二子玉川ライズ S.C

・niko and ... COFFEE ららぽーと海老名

・niko and ... KITCHEN イオンモール甲府昭和

・niko and ... COFFEE イオンモール白山

・niko and ... COFFEE イオンモール豊川

・niko and ... COFFEE mozoワンダーシティ

・niko and ... COFFEE イオンモールナゴヤドーム前

・niko and ... COFFEE イオンモール津南

・niko and ... COFFEE 京都寺町

・niko and ... COFFEE 梅田ヘップファイブ

・niko and ... COFFEE 神戸ハーバーランドウミエ

・niko and ... COFFEE ならファミリー

・niko and ... COFFEE ららぽーと福岡

・niko and ... COFFEE アミュプラザおおいた

・niko and ... COFFEE アミュプラザくまもと

niko and ... COFFEE アミュプラザおおいたでは、「赤箱いちごミルクスムージー」のみの販売です。また、店舗によって発売日が異なる場合があります。

<ノベルティプレゼント>

「niko and ...」と「牛乳石鹸」のコラボレーションを記念して、「niko and ...」の商品を1点以上購入、もしくは「niko and ... COFFEE」でコラボレーションメニューを注文すると、先着でノベルティがもらえます。

ノベルティは、コラボレーション限定デザインの「カウブランド赤箱」「赤箱のイロハかるた型ステッカー(47種のうちランダムで1枚)」「赤箱のススメ特製マガジン」です。

配布期間は10月4日から24日で、対象店舗は全国の「niko and ...」です。各店無くなり次第配布終了します。なお、公式WEBストア .st、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionでの買い物は対象外です。

<体験イベント>

10月5日、6日、19日、20日(各日12時から18時)に、niko and ... TOKYO、niko and ... mozoワンダーシティ、niko and ... 神戸ハーバーランドウミエ、niko and ... 横浜ベイクォーター(店舗横の催事エリア)で、体験イベントが開催されます。

【赤箱泡ハンドパック体験】

泡立ちの良さや香りに加え、洗い流した後のしっとり感を実際に体験できます。「赤箱泡ハンドパック体験」は誰でも参加でき、参加費は無料です。

【MY CRAFTING AKABAKO】

「MY CRAFTING AKABAKO」では、赤箱デザインのオリジナルシールを作成できます。自分だけの赤箱(3種類)を作ることができるので、大切な友達へのプレゼントとしてもおすすめです。

「MY CRAFTING AKABAKO」は、事前予約制及び先着順となり、参加費は500円。

※価格はすべて税込です。

