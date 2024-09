◆アイナ・ジ・エンド、2年ぶりに「AGESTOCK」出演

【モデルプレス=2024/09/06】「AGESTOCK2025 in 国立代々木競技場第一体育館」が、3月2日に開催されることが決定した。あわせて、出演アーティストが発表された。本イベントでは、2023年に続き、国立代々木競技場第一体育館にて開催。ゲストには、BiSHが所属していたWACKから全7組のアーティストが登場する。BiSHは「AGESTOCK2017 in TOKYO DOMECITY HALL」を皮切りに、AGESTOCK主催イベントに歴代最多出演してきた。2023年3月5日に開催された「AGESTOCK2023 in 国立代々木競技場第一体育館」ではBiSH、豆柴の大群、都内某所が出演。解散前最後のAGESTOCK出演となったBiSHのライブアクトでは、会場のボルテージが過去最高潮のものとなった。

◆「AGESTOCK2025 in 国立代々木競技場第一体育館」概要

◆出演者コメント※一部抜粋

今年度のAGESTOCK2025では、昨年度の「AGESTOCK2024 in 国立代々木競技場第一体育館<第3部>」に登場したASP、BiTE A SHOCK、ExWHYZ、GANG PARADE、KiSS KiSS、豆柴の大群都内某所a.k.a. MONSTERIDOLに加え、アイナ・ジ・エンドが2年ぶりにAGESTOCKのステージに登場する。ASPのユメカ・ナウカナ?はイベントの出演について「再びAGESTOCK に呼んでいただけたこと嬉しく思います!!!今年も夢や希望に満ち溢れた活力のみなぎる皆様と学生の皆様と、一緒に輝ける日を過ごせるのワクワクしてます!」とコメント。また、BiTE A SHOCKのHANANOは「わたしの中ですごく思い出深い大好きなイベントです!今回もみなさんとわくわくする時間を過ごせますように」とイベントへの想いを明かした。さらに、ExWHYZのyu-kiは「会いにきてくれる皆さんが楽しい時間を過ごせるよう、精一杯をお届けします」とつづり、GANG PARADEのヤママチミキは「嬉しさと楽しみで心が震えています」と喜びをコメント。KiSS KiSSのキラ・メイは「会場がかわいさで揺れるくらいとびっきりのかわいいをお届けします」と意気込み、豆柴の大群都内某所a.k.a. MONSTERIDOLのアイカ・ザ・スパイは「パフォーマンス精一杯頑張ります!」と語った。(modelpress編集部)公演日:2025年3月2日(日)開場 : 18:00/開演 : 19:00 終演:21:30(予定)場所:国立代々木競技場第一体育館( 〒150-0041 東京都渋谷区神南2丁目1−1 )<出演者一覧>アイナ・ジ・エンド/ASP/BiTE A SHOCK/ExWHYZ/GANG PARADE/KiSS KiSS/豆柴の大群都内某所a.k.a. MONSTERIDOLASP/ユメカ・ナウカナ?再びAGESTOCK に呼んでいただけたこと嬉しく思います!!!今年も夢や希望に満ち溢れた活力のみなぎる皆様と学生の皆様と、一緒に輝ける日を過ごせるのワクワクしてます!よろしくお願いいたします!BiTE A SHOCK/HANANOAGESTOCK、2度目の参加とっても嬉しいです!去年、学生さんたちからの温かいメッセージと熱気に心動かされたのを覚えています。わたしの中ですごく思い出深い大好きなイベントです!今回もみなさんとわくわくする時間を過ごせますように。ExWHYZ/yu-ki去年に引き続き今年もAGESTOCKに呼んでくださりありがとうございます。とても嬉しいです!!学生の皆さんのありったけを詰め込んだステージに立たせてもらえることに感謝を込めて、会いにきてくれる皆さんが楽しい時間を過ごせるよう、精一杯をお届けします。よろしくお願いします!GANG PARADE/ヤママチミキ今年度もAGESTOCKに出演させていただけるということで、嬉しさと楽しみで心が震えています。このときにしか作ることのできない唯一無二の”みんなの遊び場”を愛と楽しいで溢れさせられるよう精一杯パフォーマンスします。よろしくお願いします!!KiSS KiSS/キラ・メイ今年もAGESTOCKに呼んでいただけて嬉しいです!1年前も精一杯かわいさをお届けします!と豪語したのですが私たち、去年よりもっとかわいさを磨いてきました!会場がかわいさで揺れるくらいとびっきりのかわいいをお届けします◆(※◆は正式にはハートマーク)。AGESTOCKを作ってくれる学生のみなさんも、会場に来てくれるみなさんも私たちと忘れられないKiSS◆しましょう◆。豆柴の大群都内某所a.k.a. MONSTERIDOL/アイカ・ザ・スパイ今年もAGESTOCKに出演できる事がとても嬉しいです!出演させていただく度に、特別な気持ちになれます。学生の方々のイベントを成功させるという思いが感じられるからだと思います。なので、その気持ちに応えられるようにパフォーマンス精一杯頑張ります!よろしくお願いします!【Not Sponsored 記事】