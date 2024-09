◆RIRYDAY初ワンマンで「My Hero Project」第2弾アーティストお披露目

【モデルプレス=2024/09/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA(北爪さくら)が所属する、新たなるガールズグループ「RIRYDAY」(読み:リリィデイ)が6日、「My Hero Project」の第1弾アーティストであることがわかった。SAKURAや韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に参加していたMIRI(桑原彩菜)が所属する6人組ガールズグループ・RIRYDAY。今回「My Hero Project」というプロジェクトの第1弾グループであることが明らかになった。「My Hero Project」は、ヒロインではなくヒーローとして、同年代の女の子を中心に多種多様なリスナーから憧れられるリアルな存在・アーティストを次々と輩出していくプロジェクト。今回の発表とともに「My Hero Project」の各SNSも開設されている。

◆RIRYDAY、プレデビューEP配信リリース

◆プレデビューEP「RIRYDAY」収録曲

◆「Finally!! The Hero Has Come Back To...」概要

また10月17日に東京都・EX THEATER ROPPONGIにて開催される初ワンマン「Finally!! The Hero Has Come Back To...」のメインビジュアルも公開。デザインはアートディレクターの吉良進太郎氏によるものとなっている。合わせて、ライブがバンドセットで行われること、全編撮影可能となることも発表された。さらに、初ワンマンが「My Hero Project」初の主催公演として開催されることが決定。同イベントでは「My Hero Project」第2弾ガールズグループのVIGUのお披露目も行われる予定。詳細は近日発表される。プレデビューEP『RIRYDAY』には、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした全4曲を収録。海外でミックス、マスタリングを行い、日本からはJUVENILE、清竜人が楽曲制作に携わっている。(modelpress編集部)1. Uncool2. about cha3. Heavy-hearted(トゥー・トゥー・トゥー)4. One More Time(Choose Life)【日時】2024年10月17日(木)【会場】東京・EX THEATER ROPPONGI