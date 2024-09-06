ÀÐÀî¸©¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥ì¥Ç¥£²Ã²ì¡×¤Î´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¾å±Ç¤ÎÊó¹ð¤Ë6Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢ÇÛµë¼ýÆþ¤«¤éµÁ±ç¶â¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¥ì¥Ç¥£²Ã²ì¡×¤Ï¡¢²Ã²ì²¹Àô¶¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ÇÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÊª¸ì¤Ç¡¢»£±Æ¤ÏÁ´¤Æ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»¨²ì½ÓÏ¯´ÆÆÄ¤ÈÂ¼ÅÄÅ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Ë¾å±Ç¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±Ç²è¤Ïº£Ç¯2·î¤«¤é¸©Æâ7¤Ä¤Î±Ç²è´Û¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ª¤è¤½100¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

±Ç²è¤ÎÇÛµë¼ýÆþ¤Î£µ¡ó¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤Æ´óÉÕ

»¨²ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¤«¤é¾®¼Ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÆ§¤à¥¿¥Ã¥×¤Î²»¤¬Éü¶½¤ÎÎÏ¶¯¤¤Â­²»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»¨²ì½ÓÏ¯´ÆÆÄ

¡ÖÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×

»¨²ì´ÆÆÄ¤é¤Ï¡¢5·îËö¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤ÎÇÛµë¼ýÆþ¤Î¤¦¤Á¡¢5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤Æ´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£