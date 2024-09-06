»ç±«ÎÓ ¥¥à¡¦¥æ¥Ê¡¢ÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¡©ÊóÆ»¤Ë»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ð¥ó¥É»ç±«ÎÓ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡¢¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºòÆü¡Ê5Æü¡Ë¡¢»ç±«ÎÓ¤Î½êÂ°»öÌ³½êINTERPARK¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸ø¼°Instagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ç±«ÎÓ¤Î¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤µ¤ó¤ÏÀèÅ·À¤ÎÌÈ±Ö¼À´µ¤Ë¤è¤ê¡¢Ëè·î¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤È¼£ÎÅ¤Ç·ò¹¯¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¾¿À·ÐËãáã¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ÏÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆºÇ¶á¡¢¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤Ï¡ÖºÆ¤ÓÊä½õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆü¡£º£·î¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤ÇÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Èà½÷¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥»¥Ð¥·¡ÊÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë»þ´Ö¡Ë¹Ö±é¡×¤Ç¡¢Ç¾¿À·ÐËãáã¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ºòÆü¡Ê5Æü¡Ë¡¢»ç±«ÎÓ¤Î½êÂ°»öÌ³½êINTERPARK¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¸ø¼°Instagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ç±«ÎÓ¤Î¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤µ¤ó¤ÏÀèÅ·À¤ÎÌÈ±Ö¼À´µ¤Ë¤è¤ê¡¢Ëè·î¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤È¼£ÎÅ¤Ç·ò¹¯¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¾¿À·ÐËãáã¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ÏÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤ÆºÇ¶á¡¢¥¥à¡¦¥æ¥Ê¤Ï¡ÖºÆ¤ÓÊä½õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÆü¡£º£·î¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤ÇÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ïº£Ç¯7·î¡¢Èà½÷¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥»¥Ð¥·¡ÊÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë»þ´Ö¡Ë¹Ö±é¡×¤Ç¡¢Ç¾¿À·ÐËãáã¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£