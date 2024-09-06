【ファーム情報】中日・松木平123球完封10勝目 楽天ドラ5・松田は6回無失点 DeNAフォード6号
プロ野球のファームは6日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて5試合が行われた。
中日はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に4―0。先発・松木平が9回123球を投げて7安打の完封勝利で10勝目（3敗）を挙げた。ドラフト2位・津田（三菱重工East）が2安打2打点。くふうハヤテ先発・平間は5回3安打1失点で5敗目（2勝2セーブ）。増田、Y・バスケスが2安打をマークした。
楽天は西武戦（カーミニークフィールド）に4―0で完封勝利。先発のドラフト5位・松田（大産大）は6回1安打無失点で、3番手のドラフト3位・日当（東海大菅生）が1回1安打1奪三振無失点で3勝目（2敗2セーブ）。前田が9回に3号2ラン、入江が2安打を放った。西武先発・松本は5回2安打6奪三振で無失点。打線は2安打に終わった。
DeNAはロッテ戦（ロッテ浦和）に3―1。先発・浜口が7回6安打1失点で4勝目（2敗）を挙げた。フォードが6回に6号ソロ。ドラフト4位・石上（東洋大）が2安打1打点。ロッテ先発・東條は5回5安打2失点で2敗目（1勝）。育成選手のマーティンが2安打を放った。