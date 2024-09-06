¤ª¤·¤ê¤Õ¤¡¢2¥«·îÄ¹ÃË¤Î¸ý¤Ë¡ÖÀÞ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¡×¡¡ÂáÊá¤ÎÉã¿Æ¤¬·Ù»¡¤Ë
¡¡À¸¸å2¥«·î¤ÎÄ¹ÃË¤Î¸ý¤Ë¤ª¤·¤ê¤Õ¤¤òÆþ¤ì¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù¤Ï¡¢Æ±¸©³à¸¶»ÔÂç·ÚÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷Åì½¡ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Ç5Æü¤ËÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£ÅìÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤ª¤·¤ê¤Õ¤¤ò¸ý¤Ë¡ÖÀÞ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»¦¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³à¸¶½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4Æü¸á¸å11»þÁ°¡¢¼«Âð¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ëÄ¹ÃË¤Î¸ý¤Ë¤ª¤·¤ê¤Õ¤ÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤Æ»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ¹ÃË¤ÈºÊ¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¤ÇÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ¾¸å¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬·ì¤òÊ®¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¡£ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤«¤é½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ÃË¤ÎÀ¸¸å¤Ë²ÈÄíË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï6Æü¡¢ÅìÍÆµ¿¼Ô¤òÆ±ÍÆµ¿¤ÇÆàÎÉÃÏ¸¡³ë¾ë»ÙÉô¤ËÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¡Êº´Æ£Æ»Î´¡¢ÀçÆ»Þ«¡Ë