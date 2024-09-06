星街すいせい & TAKU INOUEによる“Midnight Grand Orchestra”、「Allegro」MVをプレミア公開
女性VTuberグループ“ホロライブ”所属の星街すいせいとサウンドプロデューサーTAKU INOUEによる音楽プロジェクト“Midnight Grand Orchestra”が9月9日19時、楽曲「Allegro」のミュージックビデオをプレミア公開することが発表となった。
◆Midnight Grand Orchestra 動画 / 画像
2024年2月20日の豊洲PIT公演＜Midnight Grand Orchestra 1st LIVE「Midnight Mission」＞終演後にミュージックビデオの制作発表されてから、約半年の期間を経てその公開が決定した。
■楽曲「Allegro」
▼「Allegro」MVプレミア公開
2024年9月9日(月)19:00〜
https://youtu.be/1ltwIC3oTBg
ⒸVIA/TOY'S FACTORY, Ⓒ2016 COVER Corp.
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