·«¤êÊÖ¤¹ÆùÎ¥¤ì¡ÊÈ¿ÉüÀÆùÎ¥¤ì¡Ë¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©
¥À¥Ã¥·¥å¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥È¥Ã¥×Æ°ºî¤Ê¤É¡¢¶ÚÆù¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤¬½Ö´ÖÅª¤Ë¤«¤«¤ëÆ°ºî¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÚÆùÆâ¤Ç½Ð·ì¤äÁÈ¿¥¤ÎÂ»½ý¤¬¤ª¤¤ë¾õÂÖ¤òÆùÎ¥¤ì¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢Â¦¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤ä¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ê²¼ÂÜ»°Æ¬¶Ú¡Ë¤¬ºÇ¤âÈ¯À¸ÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤Éô°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Ìîµå¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤òÃæ»ß¤·¤Æ°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â»½ý¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð£±¡Ý£²½µ´Ö¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÅÙ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç£¶½µ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ì¤Ç¤¹¤¬ºÇ¤â½ÅÅÙ¤ÎÂ»½ý¤¬À¸¤¸¤ë¤È¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤ê¡¢´µÉô¤Î½ÀÆðÀ¤¬Ë³¤·¤¤¤Þ¤ÞÉüµ¢¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤·ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¤³¤à¤éÊÖ¤ê¡×¤ÏÂÎ¤«¤é¤Î´í¸±¿®¹æ
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤Î¼õ½ý»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥Á¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é´µÉô¤ÎµÞ·ã¤ÊÄË¤ß¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÄË¡¢Æâ½Ð·ì¡¢¼ð¤ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£´µÉô¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢Â»½ý¤·¤¿¶ÚÆù¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÁý¤·¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Êâ¤±¤ë¤±¤ÉÄË¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â»½ý¤·¤¿¶ÚÆù¤Î¹Å¤µ¡¢Æ°¤«¤·¤Å¤é¤µ¡¢½ÀÆðÀ¤ÎÄã²¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Êâ¹Ô»þ¤ËÂ»½ý¤·¤¿¶Ú¤ÎÎÏ¤¬Æþ¤é¤º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ìä¿Ç¤ÇÄË¤ß¤ÎÀ¼Á¤äÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤äMRI¸¡ºº¤Ê¤É¤Î²èÁü¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÇÃÇ¤·¤Þ¤¹¡Ê¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ç¤Ï¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¤¬ÉÁ½Ð¤Ç¤¤º¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÌò¤Ë¤ÏÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
ÆÃ¤ËMRI¸¡ºº¤ÏÆùÎ¥¤ì¤Î½Å¾ÉÅÙ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼õ½ý¸å¤Ë¤ÏMRI¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£MRI¤Î¸¡ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Ê²¼¤Îµ·¿¤«¤é··¿¤Î£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É½Å¾É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ·¿ ½Ð·ì¤Î¤ß
¶·¿ ç§ËìÂ»½ý·¿
··¿ ¶Úç§ÉÕÃåÉôÂ»½ý·¿¡Ê¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¡Ë
µ·¿¤Ï1¡Á2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉüµ¢¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶·¿¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Ë1¡Á3¤«·î¡ÊÊ¿¶Ñ6½µ´Ö¡Ë¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
MRI²èÁü¡§µ·¿¡¡ÂçÂÜÄ¾¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì
MRI²èÁü¡§··¿¡¡¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÆùÎ¥¤ì
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Îµ¯¤¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢µ¯¤¤ä¤¹¤¤Ç¯Âå¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡ÊÂÀ¤â¤â¤Î¸å¤íÂ¦¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢ÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÁ°Â¦¡Ë¡¢ÆâÅ¾¶Ú¤Î£´¤Ä¤Ç99¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£¹¥È¯Ç¯Îð¤Ï10¡Á20Âå¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î84¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÉüÀ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
È¿ÉüÀ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤È¤Ï¡¢²áµî¤ËÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿Éô°Ì¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÆùÎ¥¤ì¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢ÆùÎ¥¤ì¤¬¡ÖÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
£²²óÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢½é²ó¤è¤ê¤â·Ú¤¤ÉéÃ´¤Ç¤âÀ¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¤äÎý½¬¤Î·ÑÂ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÎÆùÎ¥¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¸å¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢´µÉô¼þÊÕ¤Î¶Ú¤¬¹Å¤¤¤Þ¤Þ¤Ç½ÀÆðÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢²áÅÙ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·«¤êÊÖ¤·À¸¤¸¤ëÈ¿ÉüÀ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤äÆ°Ãí¼£ÎÅ¤È¤¤¤¦Æüµ¢¤ê¼£ÎÅ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§È¿ÉüÀÆùÎ¥¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼Æ±¤¸¾ì½ê¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯¾É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤Ï¶Ú¤ÎÂ»½ý¤Ç¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÉÔ´°Á´¤Ê½¤Éü¾õÂÖ¤Ç±¿Æ°Éüµ¢¤·¡¢¼£¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â»½ýÉô°Ì¤ËºÆ¤ÓÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÉô¤Ç¤Ï²áµî¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æáíº¯ÁÈ¿¥¡Ê½ý¤ò¼£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÀÈ¼å¤ÊÁÈ¿¥ÉôÊ¬¡Ë¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤Æ¤«¤éÉüµ¢¤Ë¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Îáíº¯ÁÈ¿¥¤«¤é½Ð·ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ÇºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤¹Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÉüµ¢¤Î»þ´ü¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆùÎ¥¤ì¤Ï£Í£Ò£É¤Ë¤è¤ë½Å¾ÉÅÙ¤ÎÊ¬Îà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ·¿¤«¤é··¿¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ·¿ ½Ð·ì¤Î¤ß
¶·¿ ç§ËìÂ»½ý·¿
··¿ ¶Úç§ÉÕÃåÉôÂ»½ý·¿¡Ê¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¡Ë
µ·¿¤Ï1¡Á2½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶·¿¤Ç¤ÏÉüµ¢¤Ë1¡Á3¤«·î¡ÊÊ¿¶Ñ6½µ´Ö¡Ë¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶·¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¸å¤ËºÆÅÙMRI¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢Â»½ýÉô°Ì¤¬½¤Éü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Â»½ý¤·¤¿Éô°Ì¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÄË¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÉüµ¢¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÄË¤Î¾Ã¼º¤ÈÂ»½ýÉô°Ì¤Î½¤Éü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉüµ¢¤Ë¤à¤±¤¿±¿Æ°ºÆ³«¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Î½Å¾ÉÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¼õ½ýÄ¾¸å¤ËÆùÎ¥¤ì¤Î½Å¾ÉÅÙ¤Ç¤ÏMRI¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡ºº¤ò¤»¤º¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼õ½ýÄ¾¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÄË¤ÎÍÌµ¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É¤ÎÂ»½ýÉô°Ì¤ò¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÄË¤¬¤¢¤ì¤Ð¶·¿°Ê¾å¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤À¤±¤Ç·è¤á¤Ä¤±¤º¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤ÆMRI¤ò»£±Æ¤·¡¢Àµ³Î¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î±þµÞ½èÃÖ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Rest¡Ê°ÂÀÅ¡Ë¡¢Ice¡ÊÎäµÑ¡Ë¡¢Compression¡Ê°µÇ÷¡Ë¡¢Elevation¡Êµó¾å¡Ë¤Î4¤Ä¤Î½èÃÖ¡áRICE½èÃÖ¡Ê¥é¥¤¥¹½èÃÖ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´µÉô¤ò°ÂÀÅ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¾¾ÍÕ¾ó¤ò¿ôÆü´Ö»È¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤ÎÉô°Ì¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¯Áö¤ëÆ°ºî¤Î³ÍÆÀ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡Ê½é´ü¡Ë¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Äã¤¤Éé²Ù¤Ç¶ÚÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥í¡¼¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄãÉé²Ù¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤»þ´Ö¶Ú¼ý½Ì¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë»É·ã¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÂÎ´´µ¡Ç½¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¹üÈ×¤¬Á°¤Ë·¹¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¸å¤íÂ¦¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬¾ï¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Â»½ý¤·¤¿Éô°Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹üÈ×¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê°ÌÃÖ¡Ê¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤È¸Æ¤Ö¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤ò¤Õ¤»¤°¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥»¥ë¥Õ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢ÀÅÅª¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÈÆ°Åª¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¼ïÎà¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÅÅª¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÏÈ¿Æ°¤ò¤Ä¤±¤º¤Ë¹Ô¤¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç±¿Æ°¸å¤Ë¶ÚÆù¤òµÙ¤Þ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ°Åª¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï·Ú¤¯´ØÀá¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç±¿Æ°Á°¤Ë½àÈ÷±¿Æ°¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°¤ÎÁ°¤ËÆ°Åª¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¶ÚÆù¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢¶ÚÆù¤Î½À¤é¤«¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆùÎ¥¤ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆùÎ¥¤ì¤òÀ¸¤¸¤ä¤¹¤¤ÂçÂÜ¸åÌÌ¡ÊÂÀ¤â¤â¤Î¸å¤í¡Ë¤È²¼ÂÜ¸åÌÌ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÂÜ¸åÌÌ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(·«¤êÊÖ¤¹ÆùÎ¥¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á)
±¿Æ°Á°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
£±¡¥Â¼ó¤ò¼ê¤ÇÄÏ¤ß¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Â¼ó¤òÄÏ¤ó¤À¤Þ¤Þ¡¢¤ªÊ¢¤ÈÂÀ¤â¤â¤¬Î¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÊÀÄ¤Î¡û°õ¡Ë¤ËÉ¨¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤ª¿¬¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¸å¤íÂ¦¡ÊÀÖ¤Î¡û°õ¡Ë¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö£±¡×¤È¡Ö£²¡×¤ò10²ó¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡¢¡Ö£²¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç15ÉÃÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¼ÂÜ¸åÌÌ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(·«¤êÊÖ¤¹ÆùÎ¥¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á)
±¿Æ°Á°¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
£±¡¥¿¤Ð¤·¤¿¤¤Â¦¤ÎµÓ¤ò¸å¤í¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤«¤«¤È¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÊÀÄ¤ÎÌð°õ¡Ë¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡ÊÀÖ¤Î¡û°õ¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ö£±¡×¤È¡Ö£²¡×¤ò10²ó¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¡Ö£²¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç15ÉÃÊÝ»ý¤·¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÉüÀÆùÎ¥¤ì¤ò´°¼£¤µ¤»¤ë¼£ÎÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤Ï°ìÅÙÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤âÆ±¤¸Éô°Ì¤ò·«¤êÊÖ¤·ÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ú¤¤ÉéÃ´¤Ç¤âÆùÎ¥¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢Îý½¬¤Î·ÑÂ³º¤Æñ¡¢»î¹ç»²²Ã¤Ø¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¥µ»¤äÎý½¬»þ´Ö¤ÎÄ¹´üÂ»¼º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Æµ¯¤¤ëÈ¿ÉüÀÆùÎ¥¤ì¤Î´µÉô¤Ë¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤Ê·ì´É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°Û¾ï¤Ê·ì´É¤Î¹½Â¤¤¬¤â¤í¤¯¤Æ½Ð·ì¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é´ÊÃ±¤Ë½Ð·ì¤·¤ÆÆùÎ¥¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡ÖÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆùÎ¥¤ì¡×¤ÎºÆÈ¯¤ò»ß¤á¤Æ¡¢´°¼£¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð·ì¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Û¾ï¤Ê·ì´É¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¡¢¶ÚÆùÄË¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ï¤É¤¦°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¡¢¶ÚÆùÄË¡¢¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶ÚÆù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸¶°ø¤ä¾õÂÖ¡¢ÂÐ½èË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆùÎ¥¤ì¤Ï¶ÚÆù¤ËµÞ·ã¤Ê¿½Ì¤ä¶¯¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Î°ìÉô¤¬½Ð·ì¡¢Â»½ý¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä½Å¤¤Êª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤Ê±Ô¤¤ÄË¤ß¡¢´µÉô¤Î¼ð¤ì¤äÆâ½Ð·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÇÄ¾¸å¤Ë¤Ï°ÂÀÅ¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡¢°µÇ÷¡¢µó¾å¡ÊRICE½èÃÖ¡Ë¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶ÚÆùÄË¤ÏÄÌ¾ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â·ã¤·¤¯¶ÚÆù¤ò¹ó»È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë±¿Æ°ÍâÆü¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶ÚÆù¤ÎÆß¤¤ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¡¢·Ú¤¤¼ð¤ì¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ÂÀÅ¤ä·ÚÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ç·Ð²á¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È¼£¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ï¶ÚÆù¤ÎÉÔ¿ï°Õ¤Ê¼ý½Ì¡ÊÎÏ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾¡¼ê¤Ë¼ý½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã¦¿å¡¢¥ß¥Í¥é¥ëÉÔÂ¡ÊÆÃ¤Ë¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ë¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î±¿Æ°¡¢Îä¤¨¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Í½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤È±ÉÍÜÀÝ¼è¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Ë¸ú¤¯¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤¤²¼ÂÜ»°Æ¬¶Ú¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ë¤È¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¡ÊÂÀ¤â¤â¤ÎÎ¢¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¼ÂÜ»°Æ¬¶Ú¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°
¡¦¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤«¤«¤È¡ÁÉ¨¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò2ËÜ¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉý¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò3ËÜÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹¤¤Êý¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÃ¼¤òÂ¤ÎÎ¢¤Î¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀÄ¤Î¡û°õ¡Ë¡£
¡¦É¨¤ÎÆâÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆâÂ¦ÌÌ¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀÄ¤ÎÌð°õ¡Ë¡£
¡¦ÀÖ¤Î°õ¤¬ÄË¤ß¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¦Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ¤ÎÎ¢¤Î¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤ËÄ¹¤¤Êý¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÃ¼¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀÄ¤Î¡û°õ¡Ë¡£
¡¦É¨¤Î³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®³°Â¦ÌÌ¤òÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡ÊÀÄ¤ÎÌð°õ¡Ë¡£
¡¦ÀÖ¤Î°õ¤¬ÄË¤ß¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã»¤¤Êý¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÄË¤ß¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¡ÊÀÖ¤¤°õ¡Ë¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Àè¤ËÅ½¤Ã¤¿2ËÜ¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦1¼þ´¬¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÌÌ¤Î¤ß¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÉý¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¿ô¤òÁý¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÎã¡§ÄË¤ß¤¬¼å¤¤»þ¤Ï2ËÜ¡¢¶¯¤¤»þ¤Ï4ËÜ¤Ê¤É¡Ë¡£
¢£¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°
¡¦¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦É¨¤ÎÎ¢¡Á¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¶ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò2ËÜ¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÉý¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò4ËÜÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Á°¶þ¤·¤¿Î©°Ì¤Ç¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã»¤¤Êý¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÄË¤ß¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¡ÊÀÖ¤¤°õ¡Ë¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¼Ð¤á¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄË¤ß¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤òÃæ¿´¤Ë¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë2ËçÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÉý¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦É¨¤ÎÆâÂ¦¤«¤éºÁ¹ü¡ÊÀÄ¤¤¡û°õ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Àè¤ËÅ½¤Ã¤¿Ã»¤¤Êý¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÃ¼¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦É¨¤Î³°Â¦¤«¤éºÁ¹ü¡ÊÀÄ¤¤¡û°õ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Àè¤ËÅ½¤Ã¤¿Ã»¤¤Êý¤Î¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ÎÃ¼¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Î²óÉü¤ÈÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä±ÉÍÜÁÇ¤ä¿©»ö¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤Î²óÉü¤ÈÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¡¢¶ÚÆù¤Î½¤Éü¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë±ÉÍÜÁÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ò¿´³Ý¤±¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ê·ÜÆù¡¢µû¡¢Íñ¡¢Æ¦Îà¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥ª¥á¥¬-3»éËÃ»À¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢°¡±ô¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆùÎ¥¤ì¤Î²óÉü¤òÁá¤á¡¢ºÆÈ¯¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆùÎ¥¤ì¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ï¡¢½é´ü¤Î±þµÞ½èÃÖ¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤Î±þµÞ½èÃÖ¤Ï°ÂÀÅ¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡¢°µÇ÷¡¢µó¾å¡ÊRICE½èÃÖ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÀÅ¤òÊÝ¤Á¡¢Â»½ý¤·¤¿¶ÚÆù¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÊñÂÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ø²æ¤ÎÄ¾¸å¤Î¿ôÆü´Ö¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÄË¤Î¾Ã¼º¤äç§ÀÉô¤Î½¤Éü¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ì¤Ð¡¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËMRI¤Ç½Å¾ÉÅÙ¤ä½ê¸«¤Î²þÁ±¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ½ÅÅÙ¤Î¶ÚÃÇÎö¤Î¾ì¹ç¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¸å¤Ï¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
£Ñ¡§ÆùÎ¥¤ì¤ÎÄË¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¼£ÎÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤äÊÝÂ¸ÎÅË¡¤Ê¤É°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆùÎ¥¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·ÄË¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤ÏÆùÎ¥¤ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ç¤¤¿±ê¾É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤ÄË¤ß¤Î¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢¶É½êËã¿ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âºÙ¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤ÅÀÅ©¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ê¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¡Ë¤ò·ì´É¤Ë¿Ê¤á¡¢±ê¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Û¾ï¤Ê·ì´É¤ËÌô¤òÎ®¤·¼£ÎÅ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÅêÍ¿¸å¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤ÏÈ´¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂÎÆâ¤Ë¤Ï²¿¤â»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼£ÎÅ¸å¤Ï¥Ð¥ó¥É¥¨¥¤¥É¤Ç»ß·ì¤·¤½¤ÎÆü¤Ëµ¢Âð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
[Ê¸¡§¥ª¥¯¥Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | ¥â¥ä¥â¥ä·ì´É¤Ë¤è¤ëËýÀÄË¼£ÎÅ]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£