Æ»Ï©¤´¤ÈÇí¤¬¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤......¡£

¤½¤ó¤ÊÌµÍý¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É²Ä°¦¤¤¡Öº¯À×¡×¤¬¡¢X¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤Ã¤½¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£

¤³¤ì¤Ï2024Ç¯9·î2Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤¢¤ó¤³¤È¤ª¤Ï¤®¡×¡Ê¡÷ANCO_OHAGI¡Ë¤µ¤ó¤¬

¡Ö¤ª»¶Êâ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÂ­À×¡×

¤ÈÒì¤­¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£

ÃÏÌÌ¤Ë¤Ï¤Ú¤¿¤Ú¤¿¤È¡¢Ä¶¥­¥å¡¼¥È¤ÊÆùµå¤ÎÂ­À×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë......¡ª

4Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤¬Åê¹Æ¼Ô¤Î¡÷ANCO_OHAGI¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Â­À×¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¼¤Î¤¢¤ó¤³¤Á¤ã¤ó¡Ê¥á¥¹¡¦3ºÐ¡Ë¤È¤ª¤Ï¤®¤Á¤ã¤ó¡Ê¥á¥¹¡¦2ºÐ¡Ë¡£

2Æü¤Î¸áÁ°6»þº¢¡¢±«¾å¤¬¤ê¡£Æ»Ï©¤¬´¥¤­»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ë¤ª»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆùµå¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó²¡¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£

±«¤¬¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª»¶Êâ¤ÎÀ×¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï5Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê5ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤¿¤¯¤µ¤ó¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¥Ã¥Ô¡ª¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤¨¡¢¹½¿Þ¤â¤¤¤¤¤Í¤¨¡×
¡Ö±«¤Îµ¨Àá¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëŽ¶ŽÜŽ²Ž²ŽÁŽ¬ŽÝ¤ÎÍî¤ÁÍÕ¡×
¡Öµ¨Àá³°¤ì¤Îºù¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×