Bfull、「ブルーアーカイブ」よりフィギュア「空崎ヒナ」の再販が決定。9月13日よりBfullオンラインショップにて予約開始

【空崎ヒナ】9月13日16時より予約開始発売日:未定価格:29,700円

Bfullは、フィギュア「空崎ヒナ」の再販分を9月13日16時より同社ECサイト「Bfullオンラインショップ」にて予約受付を開始する。価格は29,700円。発売日は未定。

本商品はAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「空崎ヒナ」を1/7スケールフィギュア化したもの。

頭上のヘイローや舞い上がった髪、愛らしくもクールな表情、威厳に満ちた制服姿が再現されている。傍らにある重厚感ある機関銃や黒い翼もリアリティある造形で表現されている。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

