À¾Éð¡¦º´Æ£Î¶À¤Áª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-À¾Éð(6Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë

À¾Éð¤Îº´Æ£Î¶À¤Áª¼ê¤¬º£µ¨Âè5¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀ¾Éð¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¤ÏÅÏîµÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡£½é²ó¤«¤é2Ï¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢Í×½ê¤òÍÞ¤¨¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤ò¹ï¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤Ë¤â3ÎÝ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¦¤âÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹¥Åê¤ò±ç¸î¤·¤¿¤¤À¾ÉðÂÇÀþ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦Í­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤ÎÁ°¤ËÌµÆÀÅÀ¡£¤·¤«¤·4²ó¤Ë1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦º´Æ£Áª¼ê¤¬½éµå¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Æ¥é¥¹ÉôÊ¬¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ÇÀ¾Éð¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£