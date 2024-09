ジェジュンがプロデュース！新人ガールズグループSAY MY NAME、4人目のメンバージュンフィを公開

ジェジュンがプロデュースした初のガールズグループ、SAY MY NAMEの4人目のメンバーが明らかになった。iNKODEエンターテインメントは本日(6日)正午、公式SNSを通じてSAY MY NAMEの4人目のメンバーであるジュンフィのトレーラー映像を公開した。映像の中で彼女は、はっきりとした顔のパーツを持った美貌で、堂々とした姿を見せた。緑あふれる自然の中で、自転車に乗って明るい笑顔を見せ、愛らしい少女の魅力を披露しながら、多彩な雰囲気を醸し出して視線を奪った。

SAY MY NAMEは、最初に公開されたドヒに続き、カニー、メイ、そしてジュンフィまで、完璧なビジュアルのメンバーたちを公開し、“全員センター級ビジュアル”なグループの誕生を予告した。さらに、これから公開されるメンバーと、全員そろった姿への関心を高めている。ジェジュンが、iNKODEエンターテインメントCSO(最高戦略責任者)として初めて披露する新人ガールズグループSAY MY NAMEは、あらゆる分野で才能を持ったメンバーが集まった“多角形アイドル”の誕生を期待させる。iNKODE初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、10月にデビューを控えている。