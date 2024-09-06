à¹ñÌ±¤ÎËåá¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯¿Íµ¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¡Ö¹ñÊõ¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È!?¡×¡Ö·¯¤Ë·è¤á¤¿¡×¡ÖÊÝ¸î¤·¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦FRUITS ZIPPER¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¤Î¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹ñÌ±¤ÎËå¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î6Æü¤Î¡ÖËå¤ÎÆü¡×¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñÌ±¤ÎËå¤À¤È»×¤¦ÍÌ¾¿Í¥È¥Ã¥×10¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤«¤ì¤ó¤¿¤ó¤¤¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊÝ¸î¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¹ñÊõ¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È¡©¡ª¡×¡Ö·¯¤Ë·è¤á¤¿¡×¡ÖËå¤â¤·¤¯¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤óÅª¤Ê²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤Â¸ºß¤À¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£