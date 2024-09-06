¿·È¯¸« ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡Øº¬²ó¤·¾å¼ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¡© ¼¼Ä®ËëÉÜ¤òÌÇ¤Ü¤¹1Ç¯Á°¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ç¤¹¡×¡¡·§ËÜ¡¦±ÊÀÄÊ¸¸Ë
Àï¹ñ»þÂå¤ËÅ·²¼Åý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¤ª¤À ¤Î¤Ö¤Ê¤¬¡Ë¤¬¡¢ºÙÀîÆ£¹§¡Ê¤Û¤½¤«¤ï ¤Õ¤¸¤¿¤«¡Ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ¾õ¤¬¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬ºÙÀîÆ£¹§¤Ë°¸¤Æ¤¿½ñ¾õ¤ÎÄ¾Ìõ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
·§ËÜÂç³Ø±ÊÀÄÊ¸¸Ë °ðÍÕ·ÑÍÛ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡Ö¤É¤¦¤·¤Æº£¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×
9·î6Æü¤Ë²ñ¸«¤·¤¿±ÊÀÄÊ¸¸Ë¡Ê¤¨¤¤¤»¤¤¤Ö¤ó¤³¡Ë¤È·§ËÜÂç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬Èî¸åºÙÀî²È½éÂå¡¦ºÙÀîÆ£¹§¤Ë½ñ¤Á÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½ñ¾õ¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Ë±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¾õ¤Ï¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤¬ÌÇË´¤¹¤ë1Ç¯Á°¤Î1572Ç¯8·î¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿®Ä¹¤ÏµþÅÔ¤ÇÂÍøµÁ¾¼¡Ê¤¢¤·¤«¤¬ ¤è¤·¤¢¤¡Ë¤Ë¤è¤ëËëÉÜÂÎÀ©¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÁ¾¼¤ä¤½¤ÎÂ¦¶á¤Ê¤É¤È´Ø·¸¤¬°²½¡£¤·¤«¤·¡¢µÁ¾¼¤ÎÂ¦¶á¤Î°ì¿Í¤ÇÍ£°ì¡¢¿®Ä¹¤ÈÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ºÙÀîÆ£¹§¤Ç¤·¤¿¡£
¿®Ä¹¤Ï½ñ¾õ¤ÇÆ£¹§¤ËÂÐ¤·¡¢µþÅÔÆîÉô¤«¤éÂçºåÊýÌÌ¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤Ë¿®Ä¹¤ÎÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤âº©´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµ»öËöÈø¤Ë½ñ¾õ¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤òµºÜ¡Ë
·ë²ÌÅª¤ËµÁ¾¼¤Ï¿®Ä¹¤ËÂÐ¤·µóÊ¼¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿º¬²ó¤·¤â¤¢¤ê¡¢µóÊ¼¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎò»ËÅª°ÕµÁÂç¤¤¤¡×
±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤Î°ðÍÕ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¿®Ä¹¤¬¼þ°Ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº¬²ó¤·¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë½ñ¾õ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÀâ¤Ç¤Ï¡¢µÁÌÀ¤¬µóÊ¼¤·¤Æ¤«¤é¿®Ä¹¤¬Æ°¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¼Ä®ËëÉÜ¤¬ÌÇË´¤¹¤ëÌó£±Ç¯Á°¤«¤é¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤«¤é½ñ¾õ¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ÕµÁ¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë59ÄÌ¤Î¿®Ä¹¤Î½ñ¾õ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â½ÅÍ×Ê¸²½ºâµé¤Îµ®½Å¤µ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
===
ºÙÀîÆ£¹§¡Ê1534～1610¡Ë
ËëÉÜ²È¿Ã¤Î»°Ê¥²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£13Âå¾·³ÂÍøµÁµ±¤ÎÊô¸ø½°¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢µÁµ±°Å»¦¸å¤Ï¤½¤ÎÄï¡¢µÁ¾¼¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆµÁ¾¼¤È¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢ËëÉÜ¤ÎºÆ·ú¤Ë¿ÔÎÏ¡£µÁ¾¼¤ÎµþÅÔË×Íî¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¿®Ä¹¤Î¤â¤È¤Ë»Ä¤ê¡¢¿®Ä¹¤ÎÄ¾¿ÃÂçÌ¾¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ÎÊ¸²½¥Ö¥ìー¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¶áÀ¤ÂçÌ¾Èî¸åºÙÀî²È¤Î½éÂå¡£
¡Ê·§ËÜÂç³Ø¤Î»ñÎÁ¤è¤ê¡Ë
¡Ö¿¥ÅÄ¿®Ä¹Áü¡×²èÁü½ÐÅµ¡§ColBase
°Ê²¼¤Ï¡¢±ÊÀÄÊ¸¸Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¿·½ñ¾õ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬ºÙÀîÆ£¹§¤Ë°¸¤Æ¤¿ ½ñ¾õ¤Î¸½Âå¸ìÌõ¡Ê°ÕÌõ¡Ë
È¬ºó¡Ê8·î1Æü¡Ë¤Î½Ëµ·¤Î»ì¤ò¾µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤±¤Æ¤âÖé»Ò2Ãå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Îº©ÀÚ¤Ö¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Öµþ½°¡×¡Ê¾·³µÁ¾¼¤ÎÊô¸ø½°¡Ë¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼ê»æ¤äÂ£Êª¤ò¤è¤³¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤«¤é¤Ï¡¢½é½Õ¤Ë¤âÂÀÅá¤ÈÇÏ¤È¤ò¤ªÂ£¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤á¤Ç¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¯ÌÓ¤ÎÇÏ¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÊý¡¹¤Ç¹ü¤òÀÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿´¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤³¤½Âç»ö¤Ê»þ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆîÊýÊÕ¡×¡Ê»³¾ë¡¦ÀÝÄÅ¡¦²ÏÆâÊýÌÌ¡Ë¤ÎÎÎ¼ç¤¿¤Á¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿®Ä¹¤ËÃéÀá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì£Êý¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¬Íê¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÂ¾¤Î°Æ·ï¤È°ì½ï¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
8·î15Æü¡¡¿®Ä¹¤«¤éºÙÀîÆ£¹§ÅÂ¤Ø