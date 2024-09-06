¡Ú¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¡¦£Ç£³Ê¿°Â¾Þ¡Û»³ÅÄµ×ÆÁ¤Ï¸åÇÚ¡¦Áë¾ìÀé²ÃÍê¤òÌÜÉ¸¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿¶¥ÎØ£Ç£³¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µÇ°¡¡Ê¿°Â¾Þ¡×¤Ï£¶Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«Ëë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦»³ÅÄµ×ÆÁ¡Ê£³£·¡áµþÅÔ¡Ë¤Ï½çÅö¤Ë½à·è¤Ø¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡£ºòÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¸þÆüÄ®¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿¤Î¤Ï°ìÇ¯Á°¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ëÄ´»Ò¤Ç·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢ËÌ°æÍ¤µ¨¤ÎÀè¹ÔÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ÎÁ°¤ËÈá´êÃ£À®¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤Í¡×¡£º£Ç¯¤³¤½¤Ï¡¢¤Î»×¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Ï¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼è¤ë¡×¤Èº£²ó¤Ï°ã¤¦¡£ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤ÏÂçµ¬ÌÏ²þ½¤Á°¡¢¸½¹Ô¤Î¥Ð¥ó¥¯¤ÇºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡¢¤³¤ÎÁöÏ©¤Ç¡Ä¡£
¡¡°ì¼¡Í½Áª£±£±£Ò¤Ïµ®»Ö½¤¸Ê¤ÎÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Ã¤Á¤êÇòÀ±¤òµó¤²¤ë¤È¡ÖµÓ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡×¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª£±£²£Ò¤ÏÏÆËÜÍºÂÀ¤Î¤Þ¤¯¤ê¤òÄÉÁö¤·¡ÖÈ´¤¤¤¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤â£±¡¿£²ÎØµÚ¤Ð¤º¤Ë£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÏÆËÜ¤Î¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤Ï£±£°ÉÃ£·¤ÈÇË³Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤ä¤ï¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É°è¤Çº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡½à·è£±£°£Ò¤ÏÁë¾ìÀé²ÃÍê¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Áë¾ì¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢»³ÅÄÀèÇÚ¤È¤ÎÏ¢·¸¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µµÇ°¤Î½à·è¤ò¡¢¶¯¤¯°é¤Ã¤¿¸åÇÚ¤ÈÁö¤ì¤ë´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶»¤ËÀï¤¤È´¤¯¡£