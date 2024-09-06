Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤Ç¸¶È¯ÉßÃÏ¤ÎÃÇÁØÆ°¤«¤º¡¡µ¬À©°Ñ¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤ÎÀâÌÀÇ§¤á¤ë
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï6Æü¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»Ö²ì¸¶È¯2¹æµ¡¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤Î¿³ºº²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÉßÃÏ¤ä¼þÊÕ¤ÎÃÇÁØ¤¬³èÆ°¤·¤¿º¯À×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëËÌÎ¦ÅÅ¤ÎÀâÌÀ¤òÇ§¤á¤¿¡£150¥¥íÄøÅÙÏ¢Æ°¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÈ¾ÅçËÌÂ¦¤Î³¤ÄìÃÇÁØ¤Ïº£¸å¿³ºº¤¹¤ë¡£
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤ÇÌó80¥«½ê¤Î¤Ò¤Ó³ä¤ì¤äµµÎö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÎ¦ÅÅ¤ÏÃÇÁØ¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¹¤êÅÚ¤ÎÄÀ²¼¤ä¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÑ·Á¤¬¸¶°ø¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢µ¬À©°Ñ¤ÏÂÅÅö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÎ¦ÅÅ¤ÏÈ¾ÅçËÌÂ¦¤ÎÃÇÁØ¤¬Ìó96¥¥íÏ¢Æ°¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¿³ºº¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÊ£¿ô¤Î³¤°èÃÇÁØ¤¬150¥¥íÄøÅÙÏ¢Æ°¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£