劇場版ジャンプアニメの最高傑作ランキング！「THE FIRST SLAM DUNK」「ONE PIECE FILM RED」を抑えて1位に選ばれたのは…

日本で最も知名度が高い漫画雑誌である『週刊少年ジャンプ』。これまで膨大な数の作品がテレビアニメ化や劇場版アニメ化され、誰もが知るような国民的作品を数々生み出してきました。そこで今回は、2000年以降に公開された劇場版ジャンプアニメの中で、最高傑作だと思うのはどの作品なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位 THE FIRST SLAM DUNK2位 ONE PIECE FILM RED1位 ??

3位は『THE FIRST SLAM DUNK』!

高校に入学した不良少年の桜木花道が、バスケ部キャプテンの妹・赤木晴子に一目ぼれし部活に誘われたことからズブの素人ながらバスケ部に入部。仲間と共に全国大会を目指す物語。本作では1学年上のポイントガード・宮城リョータの過去にフィーチャー。原作最終巻で描かれた絶対王者の強豪校、山王工業高校とのインターハイでの対戦がメインに取り上げられている。原作:SLAM DUNK作者:井上雅彦ジャンプ連載期間:1990年〜1996年劇場版公開日:2022年12月3日

2位は『ONE PIECE FILM RED』!

大海賊時代を舞台に、主人公のモンキー・D・ルフィが海賊の最高の称号である「海賊王」を目指し、仲間と共に冒険を続ける物語。本作はルフィ率いる海賊団「麦わらの一味」が、世界で最も愛されている歌手・ウタが初めて姿を現すライブを訪れることから始まる。なんとウタはルフィにとって憧れの人であり命の恩人でもある赤髪海賊団の大頭・シャンクスの娘だった。原作:ONE PIECE作者:尾田栄一郎ジャンプ連載期間:1997年〜劇場版公開日:2022年8月6日

1位は『THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』!

木ノ葉隠れの里に生まれ育った少年・うずまきナルトが、偉大な忍者「火影」になることを目指す物語『NARUTO-ナルト-』の劇場版アニメーション最終作。原作者自らがストーリー総監修を務め、「原作のその先」である第四次忍界大戦終結から2年後の時代が描かれた。月の異常接近という緊急事態が発生し、ナルトが世界をそして大切な存在を守るために立ち向かう。原作:NARUTO-ナルト-作者:岸本斉史ジャンプ連載期間:1999年〜2014年劇場版公開日:2014年12月6日ということで、ここ近年に公開された2本を抑えて2014年公開の『THE LAST -NARUTO THE MOVIE-』が1位に選ばれた今回のランキング。気になる4位〜41位のランキング結果もぜひご覧ください。あなたが思う、2000年以降公開の劇場版ジャンプアニメの最高傑作はどの作品ですか?調査方法:gooランキング編集部にてテーマと設問を設定し、gooランキングが提供する投票サービスにてアンケートを行いその結果を集計したものです。投票合計数:1,037票調査期間:2024年8月06日〜2024年8月20日