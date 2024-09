【ポケモンセンターナゴヤ】10月12日 リニューアルオープン

ポケットモンスターグッズ公式ショップ「ポケモンセンターナゴヤ」は、10月12日にリニューアルオープンする。

今回リニューアルオープンを記念して、様々な記念グッズを発売する予定で、自然と都市が調和する名古屋の街並みをイメージしたアートを使用したグッズをはじめ、天むすや小倉トーストを手にしたピカチュウのマスコット、店内に飾られている「金のコイキング像」をモチーフにしたキャニスターなど、ポケモンセンターナゴヤならではのグッズが登場する。

また名古屋発祥の喫茶店「コメダ珈琲店」とポケモンセンターがコラボしたグッズもラインナップ。ブーツグラスをはじめ、コーヒータイムやお食事のひとときが、さらに楽しくなりそうなグッズが登場する。

なお本グッズは「ポケモンセンターナゴヤ」のほか、10月10日10時よりポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」でも販売を予定している。

「ポケモンセンターナゴヤ」リニューアルオープン記念グッズ一覧

ポケモンセンターナゴヤ・ポケモンセンターオンライン共通

ポケモンセンターナゴヤのみ

マスコット ピカチュウ ポケモンセンターナゴヤ 小倉トースト 1,650円 マスコット ピカチュウ ポケモンセンターナゴヤ 天むす 1,650円 マスコット ピカチュウ ポケモンセンターナゴヤ あんかけスパゲッティ 1,650円 ぬいぐるみ セレビィ Celebi's Celebration 2,640円 A4クリアファイル Celebi's Celebration 330円 B6リングノート Celebi's Celebration 880円 フレークシール Celebi's Celebration 550円 【選べる】ショートソックス Celebi's Celebration 19-21cm 495円 【選べる】ショートソックス Celebi's Celebration 23-25cm 495円 【選べる】ショートソックス Celebi's Celebration 25-27cm 495円 【選べる】ハンドタオル Celebi's Celebration 集合 550円 【選べる】ハンドタオル Celebi's Celebration セレビィ 550円 バスタオル Celebi's Celebration 3,300円 金のコイキング像 キャニスター 3,960円 金のコイキング像 マグネット 990円 スタンド付きアクリルチャームコレクション Celebi's Celebration 880円※全6種。種類は選べません。 コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤ ソフィア用ジョッキ 5,940円 コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤ コメダ珈琲店のソファ柄生地コースター 1,100円 コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤ ブーツグラス 3,300円 コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤ ダルマグラス 2,200円 コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤ コメダ珈琲店のソファ柄生地クッション 4,950円 コメダ珈琲店×ポケモンセンターナゴヤ ぬいぐるみ マホイップ シロノワール風 3,300円ロゴピンズ ポケモンセンターナゴヤ 770円 しるこサンド ポケモンセンターナゴヤ 1,404円 瀬戸焼 タンブラー Celebi's Celebration 2,585円 瀬戸焼 小皿2枚セット Celebi's Celebration 4,070円 瀬戸焼 大皿 Celebi's Celebration 4,510円

(C) 2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

