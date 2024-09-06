アレンジの異なる全10曲を収録したコンピレーションアルバム！Ado「唱LP」
ユニバーサル ミュージックが、Adoのデジタルアルバム「唱LP」を発売。
初のデジタルアルバムとなる「唱LP」は、紅白歌合戦でも披露された「唱」のみが詰まったコンピレーションアルバムになっています！
Ado デジタルアルバム「唱LP」
配信開始：2024年9月6日（金）
初の世界ツアーに、女性ソロアーティスト初の国立競技場での単独公演を開催したAdo。
2024年夏からは、自身最大規模の全国アリーナツアーを開催中の21歳の歌い手です。
そんなAdoのデジタルアルバム「唱LP」が、ユニバーサル ミュージックより発売されました。
初のデジタルアルバムとなる「唱LP」は、2023年にリリースされ、紅白歌合戦の歌唱でも記憶に新しい「唱」のみが詰まったコンピレーションアルバムです。
「唱LP」にはオリジナルバージョンのほか、さまざまなリミックスバージョンの「唱」を全10曲収録。
2023年末にリリースされた、UKのDJ/プロデューサー/Remixerとしても活動するJax JonesによるRemixや
単独公演 「Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』」のオープニングアクトとして登場し、TeddyLoidが披露したTeddyLoid Remixなどが収められています！
また「唱」は、2024年9月から開催されるユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』とのコラボレーションも決定。
2023年に続いてのコラボとなる2024年は、ゲストと一緒にゾンビに立ち向かう治安部隊“ブルーローズ隊”を率いるAdo隊長としても登場します☆
Ado デジタルアルバム「唱LP」収録内容
曲順：
1. 唱
2. 唱 (TeddyLoid Remix)
3. 唱 (Jax Jones Remix)
4. 唱 (Live / THE FIRST WORLD TOUR “Wish” Los Angeles)
5. 唱 (Sped Up)
6. 唱 (Slowed Down)
7. 唱 (Stripped)
8. 唱 (Instrumental)
9. 唱 (A Cappella)
10. 唱 (Jax Jones Remix / Extended Mix)
桜日和とタイムマシン with 初音ミク／まだ言えません（仮）
発売予定：2024年10月24日（木）完全数量限定盤『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／まだ言えません（仮）』：
品番：PDCV-5081
価格：3,500円（税込）
セット内容：
・アクリルスタンド（約185mm×約129mm）
・トールサイズデジパック（約188mm×約138mm）
・ブックレット（約180mm×約120mm）
・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード（約89mm×約63mm）完全数量限定盤『まだ言えません（仮）／桜日和とタイムマシン with 初音ミク』：
品番：PDCV-5082
価格：3,500円（税込）
セット内容：
・アクリルスタンド（約185mm×約129mm）
・トールサイズデジパック（約188mm×約138mm）
・ブックレット （約180mm×約120mm）
・「まだ言えません（仮）」トレーディングカード（約89mm×約63mm）
※完全数量限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopのみ限定販売
※『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／まだ言えません（仮）』（PDCV-5081）と『まだ言えません（仮）／桜日和とタイムマシン with 初音ミク』（PDCV-5082）のブックレットの絵柄は異なります
品番：TYCT-39261
価格：1,980円（税込）
セット内容：
・トールサイズデジパック（約188mm×約138mm）
・ブックレット （約180mm×約120mm）
・ステッカー （約180mm×約120mm）
・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード （約89mm×約63mm）初回限定盤『まだ言えません（仮）／桜日和とタイムマシン with 初音ミク』：
品番：TYCT-39262
価格：1,980円（税込）
セット内容：
・トールサイズデジパック（約188mm×約138mm）
・ブックレット（約180mm×約120mm）
・ステッカー（約180mm×約120mm）
・「まだ言えません（仮）」トレーディングカード（約89mm×約63mm）
※『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／まだ言えません（仮）』（TYCT-39261）と『まだ言えません（仮）／桜日和とタイムマシン with 初音ミク』（TYCT-39262）のステッカーとブックレットの絵柄は異なります
※完全数量限定盤と初回限定盤のブックレットの絵柄は異なります
品番：TYCT-39263
価格：1,500円（税込）
セット内容：
・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード （約89mm×約63mm）通常盤（初回プレス）『まだ言えません（仮）／桜日和とタイムマシン with 初音ミク』：
品番：TYCT-39264
価格：1,500円（税込）
セット内容：
・「まだ言えません（仮）」トレーディングカード（約89mm×約63mm）
※通常盤はTYCT-39263、39264の「通常盤（初回プレス）」のみトレーディングカードを封入（初回プレス終了後は封入なし）
さらに、Ado自身の誕生日である10月24日には、初のCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク／まだ言えません（仮）』も発売予定。
バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーション曲と新曲を収録した、両A面シングルとして、さまざまなバージョンが展開されます！
「唱」のみを詰め込んだコンピレーションアルバムを、Ado初のデジタルアルバムとして配信。
Ado デジタルアルバム「唱LP」は、2024年9月6日より配信開始です☆
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