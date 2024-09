ユニバーサル ミュージックが、Adoのデジタルアルバム「唱LP」を発売。

Ado デジタルアルバム「唱LP」

配信開始:2024年9月6日(金)

初の世界ツアーに、女性ソロアーティスト初の国立競技場での単独公演を開催したAdo。

2024年夏からは、自身最大規模の全国アリーナツアーを開催中の21歳の歌い手です。

そんなAdoのデジタルアルバム「唱LP」が、ユニバーサル ミュージックより発売されました。

初のデジタルアルバムとなる「唱LP」は、2023年にリリースされ、紅白歌合戦の歌唱でも記憶に新しい「唱」のみが詰まったコンピレーションアルバムです。

「唱LP」にはオリジナルバージョンのほか、さまざまなリミックスバージョンの「唱」を全10曲収録。

2023年末にリリースされた、UKのDJ/プロデューサー/Remixerとしても活動するJax JonesによるRemixや

単独公演 「Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』」のオープニングアクトとして登場し、TeddyLoidが披露したTeddyLoid Remixなどが収められています!

また「唱」は、2024年9月から開催されるユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』とのコラボレーションも決定。

2023年に続いてのコラボとなる2024年は、ゲストと一緒にゾンビに立ち向かう治安部隊“ブルーローズ隊”を率いるAdo隊長としても登場します☆

Ado デジタルアルバム「唱LP」収録内容

曲順:

1. 唱

2. 唱 (TeddyLoid Remix)

3. 唱 (Jax Jones Remix)

4. 唱 (Live / THE FIRST WORLD TOUR “Wish” Los Angeles)

5. 唱 (Sped Up)

6. 唱 (Slowed Down)

7. 唱 (Stripped)

8. 唱 (Instrumental)

9. 唱 (A Cappella)

10. 唱 (Jax Jones Remix / Extended Mix)

桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)

発売予定:2024年10月24日(木)

完全数量限定盤『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』:品番:PDCV-5081価格:3,500円(税込)セット内容:・アクリルスタンド(約185mm×約129mm)・トールサイズデジパック(約188mm×約138mm)・ブックレット(約180mm×約120mm)・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード(約89mm×約63mm)完全数量限定盤『まだ言えません(仮)/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』:品番:PDCV-5082価格:3,500円(税込)セット内容:・アクリルスタンド(約185mm×約129mm)・トールサイズデジパック(約188mm×約138mm)・ブックレット (約180mm×約120mm)・「まだ言えません(仮)」トレーディングカード(約89mm×約63mm)

※完全数量限定盤はUNIVERSAL MUSIC STOREとAdo Official Music Shopのみ限定販売

※『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』(PDCV-5081)と『まだ言えません(仮)/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』(PDCV-5082)のブックレットの絵柄は異なります

初回限定盤『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』:品番:TYCT-39261価格:1,980円(税込)セット内容:・トールサイズデジパック(約188mm×約138mm)・ブックレット (約180mm×約120mm)・ステッカー (約180mm×約120mm)・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード (約89mm×約63mm)初回限定盤『まだ言えません(仮)/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』:品番:TYCT-39262価格:1,980円(税込)セット内容:・トールサイズデジパック(約188mm×約138mm)・ブックレット(約180mm×約120mm)・ステッカー(約180mm×約120mm)・「まだ言えません(仮)」トレーディングカード(約89mm×約63mm)

※『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』(TYCT-39261)と『まだ言えません(仮)/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』(TYCT-39262)のステッカーとブックレットの絵柄は異なります

※完全数量限定盤と初回限定盤のブックレットの絵柄は異なります

通常盤(初回プレス)『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』品番:TYCT-39263価格:1,500円(税込)セット内容:・「桜日和とタイムマシン with 初音ミク」トレーディングカード (約89mm×約63mm)通常盤(初回プレス)『まだ言えません(仮)/桜日和とタイムマシン with 初音ミク』:品番:TYCT-39264価格:1,500円(税込)セット内容:・「まだ言えません(仮)」トレーディングカード(約89mm×約63mm)

※通常盤はTYCT-39263、39264の「通常盤(初回プレス)」のみトレーディングカードを封入(初回プレス終了後は封入なし)

さらに、Ado自身の誕生日である10月24日には、初のCDシングル『桜日和とタイムマシン with 初音ミク/まだ言えません(仮)』も発売予定。

バーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーション曲と新曲を収録した、両A面シングルとして、さまざまなバージョンが展開されます!

「唱」のみを詰め込んだコンピレーションアルバムを、Ado初のデジタルアルバムとして配信。

Ado デジタルアルバム「唱LP」は、2024年9月6日より配信開始です☆

