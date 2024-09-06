「ホロライブ」とストリートブランド「9090」がコラボ。星街すいせいさん、宝鐘マリンさんを起用したグッズが9月6日より発売
【「ホロライブ」×「9090」コラボ】
グッズ販売：9月6日17時より開始
店舗コラボ期間：9月7日～9月30日まで
価格：7,700円
価格：7,700円
価格：7,700円
価格：990円
価格：550円
価格：550円
※先着での配布につき、無くなり次第終了となります。
(C) 2016 COVER
グッズ販売：9月6日17時より開始
店舗コラボ期間：9月7日～9月30日まで
カバーは、同社が運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション（hololive production）」とyutoriが展開するストリートブランド「9090（ナインティナインティ）」とコラボグッズを「hololive production OFFICIAL SHOP」にて9月6日17時より販売する。また、「9090」店舗コラボ期間は9月7日～9月30日まで。
本コラボでは女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「星街すいせい」、「宝鐘マリン」を起用したグッズを展開。9090の定番ロゴと組み合わせたコラボグラフィックや90年代のストリートシーンとサブカルテイストをMIXしたイラストなど9090らしいデザインに落とし込まれたTシャツ、キーホルダー、缶バッジがラインナップ。
□「hololive production OFFICIAL SHOP」
コラボグッズ
hololive×9090 Wave Logo Oversized Tee Black ver.
価格：7,700円
サイズ：M、L
hololive×9090 Wave Logo Oversized Tee White ver.
価格：7,700円
サイズ：M、L
90s Anime-Style Oversized Tee
価格：7,700円
サイズ：M、L
hololive×9090 Wave Logo Clear Keychain
価格：990円
サイズ：約H38～41×W83×D3mm ※金具除く
hololive×9090 Wave Logo Button Badge
価格：550円
サイズ：直径約56mm
hololive×9090 90s Anime-Style Button Badge
価格：550円
サイズ：直径約56mm
9090店舗特典
9090店舗にてコラボグッズを3,300円（税込）購入毎にステッカー（5種よりランダム1枚）がもらえる。
※先着での配布につき、無くなり次第終了となります。
※絵柄はお選びいただけません。
(C) 2016 COVER
※本商品は品切れとなった場合、追加販売を行う可能性がございます。
※開催時間は各店舗営業時間に準じます。
※本商品は、告知なく販売を終了する可能性がございます。