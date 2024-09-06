【「ホロライブ」×「9090」コラボ】
グッズ販売：9月6日17時より開始
店舗コラボ期間：9月7日～9月30日まで

　カバーは、同社が運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション（hololive production）」とyutoriが展開するストリートブランド「9090（ナインティナインティ）」とコラボグッズを「hololive production OFFICIAL SHOP」にて9月6日17時より販売する。また、「9090」店舗コラボ期間は9月7日～9月30日まで。

　本コラボでは女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「星街すいせい」、「宝鐘マリン」を起用したグッズを展開。9090の定番ロゴと組み合わせたコラボグラフィックや90年代のストリートシーンとサブカルテイストをMIXしたイラストなど9090らしいデザインに落とし込まれたTシャツ、キーホルダー、缶バッジがラインナップ。

□「hololive production OFFICIAL SHOP」

コラボグッズ

hololive×9090 Wave Logo Oversized Tee Black ver.

価格：7,700円
サイズ：M、L

hololive×9090 Wave Logo Oversized Tee White ver.

価格：7,700円
サイズ：M、L

90s Anime-Style Oversized Tee

価格：7,700円
サイズ：M、L

hololive×9090 Wave Logo Clear Keychain

価格：990円
サイズ：約H38～41×W83×D3mm ※金具除く

hololive×9090 Wave Logo Button Badge

価格：550円
サイズ：直径約56mm

hololive×9090 90s Anime-Style Button Badge

価格：550円
サイズ：直径約56mm

9090店舗特典

　9090店舗にてコラボグッズを3,300円（税込）購入毎にステッカー（5種よりランダム1枚）がもらえる。

※先着での配布につき、無くなり次第終了となります。
※絵柄はお選びいただけません。

(C) 2016 COVER
※本商品は品切れとなった場合、追加販売を行う可能性がございます。
※開催時間は各店舗営業時間に準じます。
※本商品は、告知なく販売を終了する可能性がございます。