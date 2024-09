◆じんじん、IVEワルツ最終公演で号泣

【モデルプレス=2024/09/06】男女2人組YouTuber・パパラピーズのじんじんが9月5日、自身のInstagramを更新。6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)の東京ドーム公演に行ったことを明かした。じんじんは「IVEワルツ東京ドーム最終日参戦 ワルツ最終公演ってのもあってメンバーみんなもたくさん泣いててこっちも大号泣無理すぎた 余韻びしゃびしゃ」と添えて、IVEのGAEUL(ガウル)のうちわとラバーバンド&ストラップを付けたペンライトを持つ画像を投稿した。

◆じんじんの推し活報告に反響

IVEは9月4日〜5日にワールドツアーのファイナル公演として初の東京ドーム公演「IVE THE 1ST WORLD TOUR ’SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN」を開催。今回の東京ドーム公演を訪れたじんじんは「これからもIVEについていきます大好き」と宣言し、ガウルのアクリルスタンドの写真も載せて推しをアピールした。この投稿には「じんじんに推される人生なんて羨まし過ぎ」「余韻びしゃびしゃ共感」「推しが推し活してて可愛い」「じんじんもガウルも最高過ぎ」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】