Rainy。、eスポーツ大会＜BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX ファイナル＞でテーマ曲をパフォーマンス
16歳のシンガーRainy。が、eスポーツ大会＜BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX ファイナル × EDP 2024」＞に出演することが発表となった。
◆Rainy。画像
BEMANI PRO LEAGUEはKONAMIが主催する“esports×音楽”の新感覚エンタテインメントとなるもの。プロ選手がチームに所属し、リーグ戦でチーム優勝を目指す。Rainy。のデジタルシングル「Riff//rain(リフレイン)」が、7月24日より開催中の＜BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX＞のテーマ曲に起用されており、セミファイナルとファイナルが実施される＜BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX ファイナル × EDP 2024」＞にて歌唱パフォーマンスを行うこととなった。
■＜BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX ファイナル × EDP 2024＞
開催日時：2024年10月5日(土)
開場 10:00／開演11:00／終了※19:30
※「SVIPエリア」チケットを購入された「EDP2024アフターパーティー」参加者の方は20:30まで
会場：品川インターシティホール( 東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟 1階 ホール)
・チケット販売サイト：https://bemaniproleague-ticket.zaiko.io/item/365989
・イベント公式サイト：https://p.eagate.573.jp/game/bpl/season4/2dx/final/
■『HAPPY EARTH FESTA 2024』
登壇：2024年9月28日(土)11:00〜「HAPPY EARTH ステージ」
会場：有明ガーデン：モール3F「みんなのテラス」
東京都江東区有明2-1-8
・『SDGs週間｜HAPPY EARTH FERSTA 2024』公式サイト ：https://happyearth.jp/event/hef2024/
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