9月4日、10thアルバム『XTLIKE』をリリーするLead。彼らがニューアルバムを発売するのはじつに4年半ぶり。本作は、メンバー全員が楽曲制作に関わった作品から橘慶太(w-inds.)が彼らのために書き下ろした「GRAVITY」まで、グループ結成22年目にして初セルフプロデュース。Leadの好きなものだけを収録した特別な作品となった。ダンス&ボーカルグループが構築してきたLeadミクスチャー、ここに完成。そんな今作の収録曲について谷内伸也、古屋敬多、鍵本輝の3人にたっぷり解説してもらった。

10th Album 『XTLIKE』

2024年9月4日(水)発売



【数量限定豪華盤】

[価格] 12,100円(税抜価格11,000円)

[品番] SCCA.00164

[内容] CD+Blu-ray+Photo Book (36P)

[仕様] 三方背ケース/別冊36ページフォトブック



[CD収録内容]

01. Ignite

02. My Solution

03. Billionaire

04. ロマンスの110番

05. Sonic Boom

06. Free Your...

07. Don't Stay

08. There for you

09. LIFE

10. See Your Heart

11. ラブサバイバル

12. Tuxedo〜タキシード〜

13. Jack in the Beats

14. GRAVITY



[Blu-ray収録内容]

Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜

2024年2月24日(土) @ duo MUSIC EXCHANGE

01. Game

02. Extreme Girl

03. Bumblebee

04. Gimme a call

05. Baby What Turns You On

06. Ride On Music

07. Loud!Loud!Loud!

08. Night Deluxe

09. Billionaire

10. VOICE

11. 茜色染まるころに

12. トワイライト

13. Still...

14. シンギュラリティ

15. メダリスト

-ENCORE-

EN1. GREEN DAYS

EN2. Jack in the Beats



【初回限定盤】

[価格] 4,950円(税抜価格4,500円)

[品番] PCCA.06316

[内容] CD+DVD

[仕様] スリーブケース



[CD収録内容]

数量限定豪華盤と同内容



[DVD収録内容]

・Tuxedo〜タキシード〜 -Music Video-

・Sonic Boom -Music Video-

・See Your Heart -Music Video-

・Don’t Stay -Music Video-

・Don’t Stay -Performance Video-

・Don’t Stay -Behind The Scenes-



【通常盤】

[定価]3,520円(税抜価格3,200円)

[内容] CD only

[品番] PCCA.06317



[CD収録内容]

数量限定豪華盤と同内容



【先着予約購入特典】

『XTLIKE』アナザージャケット(1枚ランダム/全10種)

Lead 10th Album 『XTLIKE』リリース記念イベント

7月31日(水)20:00〜【オンライン】リミスタインターネットサイン会

8月3日(土)15:00〜【千葉】ニッケコルトンプラザタワーコート(センタモール2F)

8月4日(日)16:00〜【東京】アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ

8月24日(土)14:00〜【埼玉】ららぽーと新三郷 スカイガーデンステージ

8月25日(日)15:00〜【東京】汐留シオサイト地下歩道

9月4日(水)19:00〜【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO

9月7日(土)14:00〜【神奈川】クイーンズスクエア横浜

9月8日(日)15:00〜【大阪】あべのキューズモール3F スカイコート

◆ ◆ ◆──なんと、オリジナルアルバムのリリースは4年半ぶりです。谷内伸也:オリンピックですね。周期が。古屋敬多:その間コロナもあって。2年ぐらい準備して、制作したんで、アルバムのなかでは過去イチ時間をかけた作品になってるんですよ。──アルバムにはコロナ禍の2020年にリリースした「Tuxedo」から2024年に配信した最新曲「Don’t Stay」まで4年間のLeadが詰め込まれているわけですね。伸也:惜しみなく全部入れました。──そんな濃厚なアルバム『XTLIKE』。まずはこのタイトルの読み方と意味を教えて下さい。敬多:“エクストライク”と読みまして、これは造語です。今回、ありがたいことにアルバム10枚目。そこから、みんなでタイトルを考えてるときに、まず10を意味するXは入れたいなというのが出てきて。そのあと、伸也からXLというのが出てきたんですよ。伸也:LeadのLと10枚目のXで。でも、それだとありきたりなんで造語とかないかなっていってたら敬多から出てきたのがXTLIKE。敬多:これが生まれたのはお風呂場でした。伸也:XLサイズの!?敬多:そんな豪邸に住んどる訳ないやろ(笑)。普通サイズの湯船につかっていろいろ呟きながら出てきたひとつがXTLIKE。これには4つの意味があって。10枚目のアルバムという意味の「X」、Leadにとって特別なアルバムになるだろう意味の「EXTRA」、強いインパクトを残したいという意味の「STRIKE」、今作の制作の裏テーマはセルフプロデュースでみんなが好きなものを好きに詰め込んだという意味の「LIKE」。それらを合わせて作った造語がXTLIKEです。──アルバムの裏テーマ=セルフプロデュースというのは制作段階からあったんですか?鍵本輝:元を正していくと、一番最初に僕たちが活動を始めた頃から掲げていた目標ではあったんですね。それがグループ結成から22年、ようやく今作で1枚のアルバムとして形になった感じです。その間各々が成長していって、コロナ禍でそれこそ動画編集とか。自分たちが表現したいものを自分たちクリエイトすることに挑戦する時間もあったので、随分前から楽曲制作は自分たちでもやってたんですけど、Leadとしての強いメッセージをより濃く、より強く楽曲に落とし込んで表現してみたいという気持ちが高まった。それが今作という感じです。──いままでのアルバムと聴いた感触が圧倒的に違うのはそういうところですね。全員:はい。輝:Leadチームのなかでいろんなアイデアや目的、方向性の議論が交わされていくなかで、この『XTLIKE』は99.99%僕たちの意見しかない。それぐらい自分たちの「LIKE=好き」だけが出てる。──そうして好きを詰め込んでいったら収録曲がトータル14曲になっちゃった。いまどきいないですよ、こんなに曲数を詰め込む人は。輝:そこは意地です。本当はまだまだ入れたい曲があって、16曲ぐらい入れたかったんです。ここ数年自分たちはこれを歌いたい、やりたいという楽曲が溜まってて。本来ならそれを20周年のタイミングで1枚のアルバムにして出したかったんですね。──いまから2年前に。輝:はい。でも、コロナ禍でいろんなものがストップしたなか、20周年だからというので自分たちのエゴを押し切っていま出すのはどうなのかと考えて。そこから今回アルバムを出すにあたって「あの曲レコーディングしているよね」「でも、いま出すならこっちかな」というので何度も曲を選び直していって。残ったのがこの楽曲たちです。──アルバムはオープニングのM1〜2でこれからのLeadのスタートをきって。M3〜4では従来のLeadをいまの僕たちがやったらこうなりますよというのを提示。M4〜9は自分たちの好きな洋楽に寄せたサウンドで、大人なLead像の姿も見せつつ、M10〜12は従来のみんなが大好きなLeadに振り切ったパンチ力ある楽曲を並べて、M13〜14はアルバムのハイライトとして未知の可能性へと振り切りきった新たなLead像を見せる。そんな手応えを感じた作品だったのですが。これ、曲順を決めるのは大変だったでしょう。輝:好みを集めるといろんな色があって、正直大変でした。──しかもLeadってシングルはどの曲もやたらパンチ力高めで個性的だから。全員:はははっ(笑)。輝:それだけで22年やってきましたからね。でも、それがLeadなんですよ。ヒップホップをやったと思ったらちょっとロックサウンドにいって。ロックやったと思ったら今度はクラシックなヒップホップやりだして。その次はロックンロール、とか。いろんなジャンルを柔軟にやってきたので。だから『XTLIKE』もいろんなジャンルが入ったものになってて。それを1曲に踏襲したのが「Jack in the Beats」だと思っています。これで「Leadは何色にもなれますよ」というのを表現しました。──そうなんです! でも、その話をする前に、まずは今作に収録された楽曲について聞いていこうと思います。M2「My Solution」はどんな位置付けにある曲ですか?伸也:これは2年前の正月明けぐらいにレコーディングしたんですけど。久しぶりに3人でマイクリレーをして。ラップはラップでもこういうテイストのものはやったことがなかったので、ライブ映えしそうだなというのでピックアップした1曲です。──そこから配信でリリースしたM3「Billionaire」へ。伸也:曲調は違うんですけど、軸にロックテイストがあるところでM2、3、4曲目と流れていく感じです。輝:あとはキー的なところも含めて。──M4の「ロマンスの110番」はシングルでもいけそうな。輝:狙ってました。恋愛に対しての追いかけ、追いかけられを表現したいなと思って。──それでトムとジェリーを?輝:引っ張り出してきたんです。小学校の頃ずっと見てたアニメで。トムとジェリーのあの関係性をラブストーリーにできたらと思って書きました。──M5の2021年8月にリリースしたシングル「Sonic Boom」。メンバーが手がけた曲がここで初めてシングルに。伸也:コロナ禍で悶々としていた気持ちがここのなかには入ってますね。いま聴くとよけいそう感じます。輝:頭からこのM5までは音圧で押せ押せなんですけど、次の「Free Your」は控えめになるんです。──M6「Free Your」は英詞多め、洋楽テイストな楽曲ですよね。歌も大人っぽくて。全員:そうですね。敬多:パフォーマンスするときもクールな感じを出したいですよね。輝:衣装も真っ黒とか着たい。理想でいうと。──そんな大人な曲からM7「Don’t Stay」はLead史上最強にダイナミックでエモーショナルなロックチューン。これはNetflixの映画『範馬刃牙VSケンガンアシュラ』のED主題歌ですけど、刃牙に向けて書いた曲?輝:手持ちの曲だったんですけど、刃牙のED主題歌にエントリーできますよとなったとき、いまLeadが歌うならどういう感じのアレンジかな、メロも変えてみようかってアップデートしてエントリーさせてもらいました。僕の固定概念かもしれないですけど、こういうバトル系の作品はロックというイメージがあったので、曲調はロック。でも、僕たちの根底にはダンスパフォーマンスというのがあるので100%ロックに振り切らなかった。そこが僕の中のこだわりです。アプローチはロックなんですけど、後ろになってるリズム、なんで歪んでるギターにそんなエフェクトのかけるの? ってところで、ちゃんとダンスミュージックに落とし込んでるんですよね。──なるほどね。輝:ロックなんだけどBメロはトラップの要素も入ってる? アウトロはボーカルドロップっぽいなという。──まさにLeadならではのミクスチャー感。輝:そこにはこだわりました。──聴いてると熱い歌詞が突き刺ささるんですよね。エモくてテンションが高まります。輝:そこはウチの先生が(笑)。伸也:敬多は昔から新刊が出るたびに、今作はどうだとかいってくるような生粋の刃牙ファンなんで。輝:刃牙にエントリーしますよってなったときから「譲れねぇ」って熱くなってて(笑)。敬多:絶対やりたかったんですよね。まさか刃牙に関われるなんて思ってもいなかったんで。──Leadと刃牙、結びつかないですもんね。敬多:はい。僕らの他にもいろんな方々がエントリーしてたと思うんですが。伸也:気持ちでいったよね。俺たち!!敬多:うん!──歌詞はストーリーに寄せて書いたもの?敬多:はい。完全に刃牙ワールドに寄せて。多少自分たちの思いもありましたけど。輝:あと、横文字多めにしてねというのはリクエストしたんです。Netflixというメディアだし、刃牙ファンって世界中にめちゃくちゃいるんで、海外の方が聴いてもなんとなく意味が分かるようにというので。敬多:だから、なによりも刃牙ファンの方々に失礼がないよう、寄り添えるようにというのを念頭に置いて、ある種自分は刃牙ファンの代表みたいな気持ちで刃牙のストーリーを知ってるからこそいえるメッセージというか、知ってる人なら“ここはあのキャラのことをいってるんだな”というのが分かる仕掛けも散りばめて書いていきました。◆インタビュー(2)へ──そんなエモいナンバーからM8「There for you」はとろけるようなどバラードへ。Leadがこんな大人のバラードを歌うようになったのか、と。全員:ですね(笑)。輝:22年前も「Only You Can Hurt Me」という、30cmぐらい背伸びして歌ったどバラードがありましたけど。あのときは、歌詞は理解できてなかったですね。──そんなLeadが、いまやM9で「LIFE」みたいな曲を歌う年齢に!敬多:もう36年生きてきましたからね。いろいろ考えること、感じることもそりゃあありますよ。アルバムって自由にできる場所でもあるから、本当にただ思ってることを書きなぐったらこれが生まれたという感じです。伸也:これもお風呂でですか?敬多:これは公園です(笑)。夜の。お婆ちゃんが天に旅立ったこともあって、自分のなかで価値観が変わったんですよね。旅立つことに対して「もう会えない」と思うと悲しい。だけどあるとき、旅立っても魂はずっと存在してるんじゃないかと考えるようになったら、悲しくなくなったんですよ。また会えるんだって。輝:巡り巡ってね。敬多:そう。そこは自分の中で大きな変化で。いま自分が思う死生観。それをどうしても伝えなきゃと思って書いたらこうなりました。──そうしたら、曲はこんなに軽やかな曲なのに、ずっしりと重い歌詞をのせてしまった。敬多:はい。僕はそういうのが多いです。──そうして、そんな心にずしりと響く歌の雰囲気を……。伸也:ぶち壊して聴こえてくるのがM10「See Your Heart」。敬多:そうそう(笑)。輝:これがLead。ぶち壊すんです。積み上げたものをすぐにね(笑)。──破壊力満点のシングルですからね。輝:もうイントロからぶっ壊れますから。敬多:いっきに無敵モードに入るから。──M11「ラブサバイバル」もこれ、きっとシングル狙いで書いた曲ですよね?輝:はい。どこかの恋愛サバイバルリアリティショーとかのテーマ曲にならないかなと思って。──だからこのタイトルなんですね?輝:そうです。あとはLeadとして活動していくなか、ライブを初めて見た人たちに、“ウチらイケメン3人ダンシングドール揃ってますけど、あなたは誰を選ぶ?”みたいな感じも狙って(笑)。ファンをバービー、俺らをバービーの恋人・ケンに例えた歌詞になってます。──その勢いでM12の「Tuxedo」まで勢いよくぶっ壊していって、M13、今作のハイライトとなる「Jack in the Beats」ですよ。まるでミュージカルのようでした。伸也:この曲は去年サーカスをテーマにやった東名阪ツアー<Lead Upturn 2023〜Jack in the Beats〜>でやった曲で。輝:トラックに関しては、クラッシックな要素があったらいきなりブレイクビーツが飛び出してきて。そのあとからヒップホップ、ハウス、いろんな流れがやってくる。このアルバムもいろんなジャンルの曲があるから、その美味しいところをハイライトで合わせたような曲がいいなと思って。各々舞台やミュージカルに出たりした経験があったからこそ、こんないきなり突拍子もないメロディーがくるような曲も作れたのかなと思ってます。敬多:すごいんですよ。メジャーにいったかと思ったらすぐにマイナーにいったりしますし、先が読めない。次々と変わっていくんです。表情が。──体感的には10分ぐらいのミュージカル、ショーを観ているような感覚なのに、それを4分の楽曲に落とし込んだところが凄いなと思いました。まさに“変幻自在、Everybody play for me”とLeaders(=ファンの呼称)に自慢したくなる楽曲になりましたね。輝:はい。こういうショーっぽい要素が強いもの、ミクスチャーな楽曲は、自分たちだからこそできる音楽だなと思ってますね。──そしてこのあと、アルバムの締めとなるM14「GRAVITY」。泣かせにきてますよね、これ。輝:歌詞は僕が書いてますけど、これはLeadの思いのたけを綴ったものです。──Leadersはきっと泣くと思います。伸也:SNSでそういうコメントはありました。──橘慶太(w-inds.)さんに曲をオファーした理由は?輝:2年ぐらい前なんですけど、ちょうど僕たちが20周年を迎える頃だったんで慶太君に「曲作って下さいよ」って日常会話レベルで話したら「あ、いいよ」ってノリノリになってくれて。「どういう楽曲をやりたいの?」ってところから話して。仕上がったのがこの曲です。爽やかさというところでいうと、過去に「Beautiful Day」という曲がありましたけど。それとは違うアプローチで、慶太君が思い描くLeadっぽさと橘サウンドが合体して、いままでの自分たちにはなかった武器になる1曲を作ってくれたなと思ってます。上げるだけ上げてサビで引くってところが神だなと思いました。伸也:でも、上がるんだよね。敬多:そうそう。引いてるのに。伸也:その“抜け”が気持ちよくて上がるという。そこが新しかった。輝:僕たちはどんどん増やしてモリモリでいっちゃうタイプだから、この抜け感が気持ちよかった。こういう雑念がまったくないようなサウンドに、僕たちが伝えたいメッセージをのせるというバランスもよかった。普段みなさんからSNSやお手紙でいろんな言葉をもらうんですけど、それに対して、これまで僕たちは作品、音楽、ステージを通した表現で恩返しをしてきたんですが、でも実際にもらったファンレターに対してお返事を書いたことがあるのかっていうと、ないんですね。なので、そのお返事のような気持ちでこの歌詞を書きました。だから、MVはリリックビデオにしたんです。──そうだったんですね。そして、このあとLeadは10月から今作を引っさげた<Lead Uptern 2024〜XTLIKE〜>を開催。いまの時点で、どんなライブを考えているんですか?輝:ここに収録されている楽曲を惜しみなくセットリストに組み込んでいきます。伸也:だから、久しぶりに大量の振り付けを憶えるのも楽しみですし。自分たちが楽曲に込めた気持ちが、ライブでその振り付けを見て、より伝わるものになったらいいなと思ってますね。──最後に読者のみなさんにメッセージをお願いします。輝:最近、僕たちに対して「懐かしい」という声をよく聞くんですよ。昔を知ってる人には、今作を聴いてもらえば、あの頃中学生だったLeadがいろんな人生歩んでこんな大人になった。それが伝わると思ってます。僕らはこの4年間、自分たちがこういう活動をしたい、こういうステージに立ちたい、こういうことをしていきたいって思っていても、それがコロナ禍でなかなか形にできなくて悶々としてたんです。そこで溜め込んだもの、インプットしたものをぶちまけたいという思いで『XTLIKE』の制作に励んだので、ライブも含めて「Lead、パワーすげぇな」と思って欲しい。技術も大事なんですけど「この人たち、マジでハート込めてんな」って伝わるといいですね。僕たちの気持ちと情熱でライブを作りたいなと思ってるので、このアルバムも含め、そこを受け取ってもらえたらなと思ってます。取材・文◎東條祥恵写真◎淵上裕太