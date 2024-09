モデルで女優のKoki,が6日までにインスタグラムを更新。ファッションブランド「コーチ」のキャンペーン「Unlock Your Courage(自分らしさの、その先へ)」 での自身のショットを投稿すると、多数の「いいね!」が集まった。Koki,が「Unlock your courage, 自分らしさの、その先へ @coach I am extremely honored to be part of the wonderful campaign. Thank you very much to the loving @coach family and the amazing team #CoachNY, #CoachJapan, #CourageToBeReal」とつづり公開したのは、はつらつとした表情をした自身の姿。鮮やかな黄色のニットにミニボトムを合わせ、新作バッグ「Times Square Tabby」を手にしている。■Koki,2003年2月5日生まれ。木村拓哉と工藤静香の次女。姉はフルート奏者のCocomi。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動中。普段から自身の可愛らしい私服姿などをSNSに投稿し、毎回ファンから多くの反響が寄せられている。引用:「Koki,」インスタグラム(@koki)