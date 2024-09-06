imase¡¢¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2¡Ù¼çÂê²Î¡õ·àÃæ²»³Ú¤òºÆ¤ÓÃ´Åö¡ª¡¡ED¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¼ç±é¡¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«½ñ¤²¼¤í¤·¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡¿û°æÍ§¹á¤ÈÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë9·î19Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡¿Ëè½µÌÚÍË24»þ30Ê¬¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡õ·àÃæ²»³Ú¤ò¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤imase¤¬Ã´Åö¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼ç±é¤ÎÃæÂ¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖLGBTQ¡Ü¡×¡ÖÏ«Æ¯ÌäÂê¡×¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥Æ¥ìÅì½é¤Î¡È¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Éü½²°¦Áþ·à¡£2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Season1¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ù¤ÈÅß±«¤¬ÊÌ¤ì¤¿¸å¤«¤éºÆ²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯¤Î¶õÇò´ü´Ö¡¢¤½¤·¤ÆºÆ²ñ¸å¤Î2¿Í¤ò¼´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼çÂê²Î¡õ·àÃæ²»³Ú¤òimase¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¼çÂê²Î¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²¹¤«¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤²Î»ì¤¬¼ù¤ÈÅß±«¤ÎÌ¤Íè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£imase¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÎ®¤ì¤ë·àÃæ²»³Ú¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³ÚÌÌ¤«¤éËÜºî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡imase¤Ï¡Ö¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡¢imase¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åß±«¤È¼ù¤¬ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿®Ç°¤ò´Ó¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Ñ³¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºîÉÊ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÓÅß±«¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡£ÃæÂ¼¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖL.o.v.e.¡×¤Ï¡¢¼ù¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÅß±«ÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë²Î»ì¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊËÜºî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Öº£²ó¡¢¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW¡Ù¤ÎSeason2¤Ë»²²Ã¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤âÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤ÏÅß±«¤¬¼ù¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤òÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¯Âº¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÌÚ¥É¥é24¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¤Ë¤Æ9·î19Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê½é²óÊüÁ÷¤Ï24»þ40Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£BS¥Æ¥ìÅì¡¢BS¥Æ¥ìÅì 4K¤Ë¤Æ9·î24ÆüËè½µ²ÐÍË24»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖLGBTQ¡Ü¡×¡ÖÏ«Æ¯ÌäÂê¡×¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥Æ¥ìÅì½é¤Î¡È¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¡É¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Éü½²°¦Áþ·à¡£2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢Season1¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ù¤ÈÅß±«¤¬ÊÌ¤ì¤¿¸å¤«¤éºÆ²ñ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯¤Î¶õÇò´ü´Ö¡¢¤½¤·¤ÆºÆ²ñ¸å¤Î2¿Í¤ò¼´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡imase¤Ï¡Ö¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡¢imase¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åß±«¤È¼ù¤¬ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿®Ç°¤ò´Ó¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Ñ³¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºîÉÊ¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÓÅß±«¤ò±é¤¸¤ëÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¤¬¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¡£ÃæÂ¼¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖL.o.v.e.¡×¤Ï¡¢¼ù¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÅß±«ÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë²Î»ì¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊËÜºî¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡Öº£²ó¡¢¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW¡Ù¤ÎSeason2¤Ë»²²Ã¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÊý¤âÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤ÏÅß±«¤¬¼ù¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤òÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¯Âº¤¯ÉÁ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÌÚ¥É¥é24¡Ø¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¥²¡¼¥àW2 Èþ¤·¤Å·½÷¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¤Ë¤Æ9·î19Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡Ê½é²óÊüÁ÷¤Ï24»þ40Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¡£BS¥Æ¥ìÅì¡¢BS¥Æ¥ìÅì 4K¤Ë¤Æ9·î24ÆüËè½µ²ÐÍË24»þÊüÁ÷¡£