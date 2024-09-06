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¢£Overseas reception -Live streaming (³¤³°ÇÛ¿®)-¡§Streaming+
URL to purchase Pass tickets¡§https://ib.eplus.jp/charisma_jt_ol
[DAY1]
Start Time¡§September 28, 2024 (Sat.) 17:00 JST
Archive: available until October 6, 2024 (Sun.) 23:59 JST
[DAY2]
Start Time¡§September 29, 2024 (Sun.) 16:00 JST
Archive: available until October 6, 2024 (Sun.) 23:59 JST
[Streaming ticket type]
¡¦DAY1 [Streaming+] CHARISMA JAMBOREE TOUR
¡¦DAY2 [Streaming+] CHARISMA JAMBOREE TOUR
¡¦2-Day Pass Ticket [Streaming+] CHARISMA JAMBOREE TOUR
¢£Sales Period¡§September 6, 2024 (Fri.) 18:00(JST) - October 6, 2024 (Sun.) 19:00(JST)
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¢¨Streaming Plus Service is only available in the following countries and regions.
Australia, Brazil, Canada, HongKong, Indonesia, South Korea, Macao, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, the United Kingdom, the United States
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Âçºå¸ø±é¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§0570-200-888(11:00¡Á18:00¢¨Æü½Ë½ü¤¯) https://kyodo-osaka.co.jp/¡¡
Åìµþ¸ø±é¡§HOT STUFF PROMOTION¡¡TEL : 050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00) www.red-hot.ne.jp
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