Saucy Dog、＜It Re:ARENA TOUR＞ファイナル公演BD/DVDのロングティザー映像公開
Saucy Dogが、10月2日（水）にリリースする『Saucy Dog「It Re:ARENA TOUR」2024.3.31 Kアリーナ横浜』のロングティザー映像を公開した。
2023年11月〜2024年3月にわたって開催されたSaucy Dog史上最大規模の全国9ヶ所15公演13万人以上動員した＜It Re:ARENA TOUR＞のツアーファイナルのKアリーナ横浜公演は、3月30日（土）31日（日）の2日間で4万人を動員し、Saucy Dogの単独ライブとしても最大のキャパシティとなった。
また商品リリースに先駆けて、『Saucy Dog「It Re:ARENA TOUR -THE MOVIE-」2024.3.31 Kアリーナ横浜』として、9月12日（木）〜15日（日）の4日間、全国の映画館でオリジナル編集版として、映画館の大スクリーンで初公開される。
Blu-ray盤に付属する、68ページのフォトブックの一部も告知画像として公開されている。さらにBlu-ray盤には、特典映像として「"It Re:ARENA TOUR": The Spectacular Moments 」と題して、ステージ全景の映像やメンバーソロカットなど作り込まれた演出のハイライトをセレクトした映像も収録される。
リリース情報
【Blu-ray】
品番：AZXS-1054
価格：8,800円（tax in）
予約 https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_blu-ray
【DVD】
品番：AZBS-1084
価格：6,600円
予約 https://saucy-dog.lnk.to/ItReArenaTour_dvd
＜収録内容＞
※Blu-ray,DVD共通
2024.3.31 Kアリーナ横浜公演
M1:魔法にかけられて
M2:マザーロード
M3:あぁ、もう。
M4:優しさに溢れた世界で
M5:雀ノ欠伸
M6:サマーデイドリーム
M7:シンデレラボーイ
M8:いつか
M9:魔法が解けたら
M10:へっぽこまん
M11:星になっても
M12:届かない
M13:リスポーン
M14:現在を生きるのだ。
M15:夢みるスーパーマン
M16:雷に打たれて
M17: ゴーストバスター
M18:バンドワゴンに乗って
M19:怪物たちよ
EN1:この長い旅の中で
EN2:そんだけ
EN3:グッバイ
2024.3.30 Kアリーナ横浜公演より
・sugar
・猫の背
・コンタクトケース
ドキュメント
※Blu-ray盤のみ
Photo Book(68P),特典映像
ライブ・イベント情報
※各会場、対バンアーティスト有
チケット料金：1F 5,500円（税込）2F指定 6,600円（税込）
10月2日（水）Zepp Sapporo
10月3日（木）Zepp Sapporo
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞WESS info@wess.co.jp
FC１次先行 08/09（金）18:00〜08/15（木）23:59
11月12日（火）Zepp Osaka Bayside
11月13日（水）Zepp Osaka Bayside
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞GREENS 06-6882-1224
12月2日（月）Zepp Fukuoka
12月3日（火）Zepp Fukuoka
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞キョードー西日本0570-09-2424
2025年1月29日（水）Zepp Nagoya
2025年1月30日（木）Zepp Nagoya
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞サンデーフォークプロモーション052-320-9100
2025年2月19日（水）Zepp Haneda(TOKYO)
2025年2月20日（木）Zepp Haneda(TOKYO)
開場：17:30 開演：18:30
＜問い合わせ＞DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
ライブ・イベント情報
＜日時＞
2024年9月12日（木）18:30上映開始
2024年9月13日（金）18:30上映開始
2024年9月14日（土）15:00上映開始
2024年9月15日（日）15:00上映開始
＜会場＞
全国各地の映画館
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
＜料金＞
￥3,000（全席指定／税込）
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
【一般発売（先着）】
2024年8月31日（土）18:00 〜 9月11日（水）12:00
◎イープラス：https://eplus.jp/saucydog2024-lv/
◎全国のファミリーマート店舗
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
リリース情報
2024年8月2日（金）リリース
DL&STREAMING https://saucy-dog.lnk.to/Bakamitai
関連リンク
◆Saucy Dog オフィシャルX
◆Saucy Dog オフィシャルInstagram
◆Saucy Dog オフィシャルYouTubeチャンネル