TOMORROW X TOGETHER、想像以上の超接近型コンサート！わずか5cmの距離感でパフォーマンスを体験

◆スビンに手を引かれ会場へ!案内役のメンバーを選べる

TOMORROW X TOGETHER初のVRコンサート「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」が、いよいよ日本に上陸! 渋谷シネクイントほか、全国5都市7箇所で上映がスタートしました。まずは、VR専用のヘッドセットを装着して諸々の設定を済ませます。バーチャル空間上で案内に従うと自分の両手が認識されるのですが、この時点でなかなかの臨場感!

◆ボムギュと5cmの至近距離に!伝説の演出も

◆日本限定アンコールステージに熱狂!

準備が整ったところで、5つの原石が目の前に。1つひとつに手を伸ばしてみると、それぞれにメンバーの顔が浮かび上がってきました。ここで選択したメンバーがコンサートの案内役となり、誘導してくれる神ファンサ!※案内役は後から変えることはできないので要注意です。今回はリーダーのスビンを選択してみたのですが、なんと目の前に現れてペンライトを手渡してくれます。その場にいるかのような距離感はもちろん、細かい表情の変化までかなりリアルに再現されていて「これが生のスビンか……」と唸るほどの説得力がありました。ペンライトはコンサート中に手元に表示されるので、実際に振って楽しめます。案内役のスビンに導かれ、いざコンサートへ。臨場感たっぷりのパフォーマンスに期待が高まります!今回のVRコンサートは、「TOMORROW X TOGETHER と一緒に失われた光のかけらを探しにいく旅」がコンセプト。「Sugar Rush Ride」「Magic Island」「Good Boy Gone Bad」「Tinnitus (Wanna be a rock)」「Deja Vu」と5曲のパフォーマンスが繰り広げられ、楽曲ごとにガラリと変わる世界観と、そのスケールの大きさは圧巻です。いざパフォーマンスが始まると、メンバー全員としっかり目が合うことに驚き。観客席からステージを眺める形式とは異なり、真上や斜め下など、フォーメーションごとに自分の視点も動きます。先に韓国で上映がスタートした際には「私のためだけにコンサートをしてくれている気分になる」という感想が続々と寄せられていましたが、これには納得の一言でした。特に、「Good Boy Gone Bad」のパフォーマンスでは、ボムギュが一輪の薔薇をくわえて花びらに火をつける“伝説の演出”も臨場感たっぷりにお届け。わずか5cmほどの距離まで顔が近づいてくることにまず驚き、その状態で花びらに火が燃え移った瞬間は、思わずこちらも身を引いてしまいそうなほど。パフォーマンスの臨場感は制作の際にかなりこだわった部分だそうで、「Deja Vu」でお馴染みのヨンジュンの回し蹴りパートについては、監督が自ら「カメラを壊してしまってもいいから、できるだけ近づいて迫力を届けてほしいとお願いした」と語ったことも。メンバーそれぞれのキラーパートが他では見られない視点で繰り広げられるので、その迫力に圧倒されること間違いなしです。アンコールステージでは、ファンソング「MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) [Japanese Ver.]」を披露。爽やかなTシャツ姿に衣装チェンジしたメンバーたちが、観客を巻き込んで楽しくパフォーマンスを繰り広げます。こちらのアンコールステージは、なんと日本上映のためだけに収録されたもの。韓国とアメリカでは韓国語のオリジナルバージョンで収録されたため、日本でしか見られない特別なステージとなっています。コンサート後に公開されたメイキング映像も、もちろんVR仕様。実際に収録現場でメンバーに手を振ってもらっているかのような気分になれるので、ぜひ手を振り返して楽しみましょう!MOA(TOMORROW X TOGETHERのファン)にとって大満足間違いなしの「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」は、渋谷シネクイントほか全国5都市7箇所で上映! 9月6日(金)の東京を皮切りに、12月1日(日)まで順次公開される予定です。

■公演概要

「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」

渋谷シネクイントほか5都市7箇所の映画館にて9月6日より上映スタート



【期間】

2024年9月6日(金)〜12月1日(日)

※上映スケジュールは劇場によって異なります。公式サイト、もしくはローソンチケットよりご確認ください。



【チケット情報】

全席指定 4,300円(税込)

※109 シネマズプレミアム新宿は 5,000 円(税込)



上映劇場およびチケット情報はこちら



【特典】

入場特典:HYPERFOCUS パッケージ

(オフィシャルチケット1枚/ランダムフォトカード2枚/スペシャル封筒)

※ HYPERFOCUS ランダムフォトカード(全20種)は、第1弾と第2弾で内容が異なります。



先着入場特典:限定ポスター(2種類のうち1種/A3サイズ)

※先着・数量限定特典のため無くなり次第配布終了となります。

※HYPERFOCUS 限定ポスターは、第1弾と第2弾で内容が異なります。

※詳細は公式サイトをご確認ください。



■関連サイト

・「HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」公式サイト

・TOMORROW X TOGETHER 日本公式X