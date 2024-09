【「Dark and Darker」アップデート】9月6日 実施

IRONMACEは9月6日、PC用アクションRPG「Dark and Darker(DaD)」のアップデートを実施する。

今回のアップデートではキャラクターのレベルや獲得したアイテム、クエストの進行状況などをリセットするワイプが行なわれる。これに加えて様々なアップデートが適用されており、マップ「The Ruins」や新ボスの追加。敵モンスターの追加なども実施される。

また、一部武器のダメージ調整なども行なわれた。今後のシーズン中もバランス調整が実施予定となっている。

(C) 2023 IRONMACE Co., Ltd. All Rights Reserved.