韓国のバーチャルアイドルPLAVE、10月開催のソウルアンコール公演が日本でライブビューイング決定！

PLAVEの初アンコールコンサートが日本の劇場で生中継される。10月5日と6日の2日間開催される韓国ソウルでのファンコンサート「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE」の10月6日の公演について、日本でのライブビューイングの実施が決定した。当公演は4月13日と14日、オリンピック公園オリンピックホールにて開催されたPLAVEの初の単独コンサート「Hello, Asterum!」のアンコール公演となっている。

デビュー曲「Wait for you」から、MelOn TOP100チャート1位を獲得した「WAY 4 LUV」、さらに4月公演のセットリストにはなかった新曲の「Pump Up The Volume!」まで、「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE」公演最終日の感動的な瞬間をお見逃しなく。さらに、来場者特典としてホログラムビックフォトカード&ホログラムライブビューイングチケット1セットも配布。ぜひこの機会に映画館の大迫力のスクリーンで、韓国ソウルからの生中継での上映を堪能してみてはいかがだろうか。※ご鑑賞の際に各映画館にてお一人様1セットの配布となります。

■上映情報

「PLAVE FAN CONCERT 'Hello, Asterum!' ENCORE」ライブビューイング

【上映日時】

2024年10月6日(日)17:00上映開始

本会場:ソウル・蚕室(チャムシル)室内体育館

※当日公演会場の状況により各映画館での上映開始時間は変更になる場合がございます。



【上映劇場】

東京:TOHOシネマズ 日本橋

大阪:TOHOシネマズ なんば



【チケット料金】

5,500円(全席指定/税込)

※お一人様4枚まで購入可能

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。



【来場者特典】

ホログラムビックフォトカード&ホログラムライブビューイングチケット(1セット)



【チケット受付】

〇プレリクエスト抽選

期間:2024年9月11日(水)14:00〜9月16日(月・祝)23:59

当選発表:2024年10月1日(火)15:00

入金期間:2024年10月1日(火)15:00〜10月2日(水)23:00

WEB予約はこちら



〇プレリクエスト先着(先着順※無くなり次第終了)

期間:2024年10月1日(火)18:00〜

WEB予約はこちら



※本件につきましては、アーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいてもお答えできません。ご質問は下記のお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。



【お問い合わせ】

〇チケット販売に関するお問合せ

ローソンチケットインフォメーション



〇ライブビューイングに関するお問合せ

公演事務局(平日10:00〜17:00)



※お問い合わせの際には必ず【公演名(日程・会場)】をご明記の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。

※お問い合わせは24時間承っておりますが、ご対応は営業時間内とさせていただきます。

なお、内容によってはご回答までに少々お時間をいただく場合もございます。

あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。



主催:HYBE JAPAN

企画:VLAST

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)VLAST



