ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡¡²áµî¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÈï³²ÌÀ¤«¤¹¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë2¿Í¤¤ê¤Ç¡Ä¡Ö¿´ÎîÂÎ¸³¤Ê¤ó¤«¤è¤êÁ´Á³·ù¤Ê½ÐÍè»ö¡×
¡¡¡ÖR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡×²¦¼Ô¤Ç¡¢ÀèÅ·À¤Î»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡ÖÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤¬¡¢6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Ë²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ½»¤ó¤Ç¤ë·úÊª¤ËÆþ¤ë»þ¤º¤Ã¤È¸å¤í¤«¤éÂ²»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¿¡¡¤Ç¤â²¶¤ÏÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·²¶¤ß¤¿¤¤¤ËÌëÃæ¤Ë²È¤Ëµ¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¿Í¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡¡¤½¤³¤Ç¤½¤Î¿Í¤¬ÃË¤Î¿Í¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Øº£ËÍ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Æ¥à¥é¥à¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¯¤ï¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö·ã¤¤â¤¤¤·¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¹â°µÅª¤Ê´¶¤¸¤ÇÌµÍý¤À¤ÈÃÇ¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¿´ÎîÂÎ¸³¤Ê¤ó¤«¤è¤êÁ´Á³·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤ÎÌÕÌÜ¥é¥¤¥Õ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤â¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¡£1Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤³¤í¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¿¼Ìë3¡Á4»þ¤´¤í¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¡¢¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤éÂ²»¤¬¡£²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È·úÊª¤ËÆþ¤ë¤â¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤ëÂ²»¤â¡¢¤½¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Èâ¤¬³«¤¤¤Æ¡¢ÊÄ¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤é¡¢Æ±¤¸·úÊª¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡Ö²¿³¬¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤¬ÃËÀ¤À¤ÈÃÎ¤ë¡£¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼ò½¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´°Á´¤Ë¤³¤¤¤Ä¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤È¤ó¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Þ¤À20ÂåÃæº¢¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¼ã´³ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤³¤Î³¬¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈßÀÅÄ¡£¤·¤«¤·¡Ö²¿³¬¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë2¿Í¤Î¾õ¶·¤Ç¡ÖËÍº£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥à¥é¥à¥é¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈßÀÅÄ¤¬Îä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¯¤ï¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆ¤ÓÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¡¢Áê¼ê¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ú¤²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤â¡¢ßÀÅÄ¤Î³¬¤ËÅþÃå¤·¡¢Ìµ»ö¤Ëµ¢Âð¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª²½¤±¤è¤êÉÝ¤¨¡¼¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥¥â¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£