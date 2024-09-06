最終未来少女・鈴々木響ら、音楽＆ファッションの新しい祭典「STARRZ TOKYO」第4弾ラインナップ発表 タイムテーブルも公開
【モデルプレス＝2024/09/06】音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」（スターズトーキョー）が9月25日〜27日の3日間、東京・きゅりあん（品川区総合区民会館）で開催される。第4弾ラインナップとタイムテーブルが発表された。
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今回の情報解禁ではDAY1、DAY2、DAY3の追加アーティスト、追加モデルを発表。追加アーティストに最終未来少女、モデルの南雲奨馬、鈴々木響、元之介が出演する。
「STARRZ TOKYO」は、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。
テーマに据えた「MUSIC＆FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河＝GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。
◯9月25日（水）
アーティスト：あみか（フォーエイト48）／荒井麻珠／UNLAME／ ideal peco／稲場愛香／ 衛星とカラテア／STU48／OCHA NORMA／仮面女子／SAKURA GRADUATIONSAKURA DOLL／芹澤 優／高嶺のなでしこ／ Chego／ TEAM SHACHI／Devil ANTHEM.／HATEandTEARS／#2i2／NEO JAPONISM／Hey!Mommy!／ Peel the Apple／フジコーズ／ほくりくアイドル部／ WHITE SCORPION／わーすた／Onephony
スペシャルゲスト：貴島明日香
モデル：秋本帆華（TEAM SHACHI）／あみか（フォーエイト48）／アユリ（feelNEO）／ALLY（WHITE SCORPION）／石田 みなみ（元STU48）／伊藤桃々／上ノ堀結愛／荻野由佳／沖 侑果（元STU48）／金子みゆ／黒嵜菜々子（Peel the Apple）／こもりやさくら／作島藍（Hey!Mommy!）／重川茉弥／SUZUKA（UNLAME）／涼那／芹澤優／曽川咲葵（STU48）／田島 櫻子／土居麗菜／仲本愛美／凪乃瑚々奈（LarmeR）／七海花菜（LarmeR）／西村歩乃果／猫宮まつり（XNDURE）／橋本侑芽（Devil ANTHEM.）／haruka（chego）／HANNA（WHITE SCORPION）／HINANO（UNLAME）／深瀬美桜／藤咲まりな（Hello Youth）／益田珠希（マジカル・パンチライン）／松川菜々花／宮内凛／森みはる／ゆうか（カラフルスクリーム）／ゆうゆ／吉井美優／吉田彩良（STU48）／らな／りゅうと（choco）
◯9月26日（木）
アーティスト：:安藤祐輝／UNDEЯ DOG／VORTEX／ORβIT／カラフルダイヤモンド／ K.K.／ SOUTH BLUE／Crimson Crat Clan／JAM HEADS／杉本琢弥／Scapegoat ／ Seven Deuce／双極スペクトラム／BMK／ Poltergeist／NOCO／8iper／BUGVEL／VALSHE／BOYS AND MEN／ BLACKIRIS／UNiFY／リアルピース／RIKU／ 0.1gの誤算／ WORLD LAUGH
スペシャルゲスト：藤井サチ
モデル：相塲星音（りのん）／赤色時雨（双極スペクトラム）／Ema（EmaEri）／Eri（EmaEri）／折田 凉夏／大木遥翔／河村 友雪 （0.1gの誤算）／倉田乃彩／椚三波斗（9bic）／元之介／斎藤恭代／さくら／佐藤ノア／サラハ／SHUNYA（ORβIT）／Jona／鈴々木 響／せいせい（田向星華）／染矢彪我／田嶋はる（双極スペクトラム）／田中楓馬（8iper）／中島結音／南雲奨馬／ななし。／バンダリ 亜砂也／HEECHO（ORβIT） ／水田 魔梨 （0.1gの誤算）／水原匡也（7m!n）／森 みはる／山粼心／吉川巧巳（8iper）／RAIRA（BUGVEL）／りょうま／りんか
◯9／27（金）
アーティスト：AVAM／XNDURE／きみとバンド／CYBERJAPAN DANCERS／最終未来少女／SCRUMBLE SMILE／TiiiMO／にっぽんワチャチャ／feelNEO／MAGMAZ／Maison de Queen／Onephony
スペシャルゲスト：香音
モデル：erina／大野真依（きみとバンド）／大盛真歩（AKB48）／込山榛香（AKB48）／小山栞奈／孫亜妃／武田智加／本郷柚巴／まえだまはる／みおち／みじゅ／水野舞菜／宮内凛／夢咲ももな／渡邊みり愛
【開催日時】
◯2024年9月25日（水）
11:00 OPEN／11:30 START（予定）
◯2024年9月26日（木）
11:00 OPEN／11:30 START（予定）
◯2024年9月27日（金）
11:00 OPEN／11:30 START（予定）
【会場】きゅりあん（品川区総合区民会館）
【公式サイト】https://starrz.tokyo/
【公式X】https://x.com/starrz_tokyo
【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925
【チケット】
VIP席：先行 9,900円（税込）／プレゼント付き
通常席：先行 5,900円（税込）
27日通常チケット：3,900円（税込）
【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3
【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/
◯先行販売第1弾※終了
2024年7月19日（金）18:00〜2024年07月28日（日）23:59 ※8月3日（土）より順次当落発表予定
◯先行販売第2弾※終了
2024年8月16日（金）18:00〜2024年08月28日（水）23:59 ※9月5日（木）より順次当落発表予定
◯⼀般販売
2024年9月13日（金）10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“AI画像疑惑”24歳シンママ、娘2人との3ショット
◆最終未来少女ら追加出演者発表
今回の情報解禁ではDAY1、DAY2、DAY3の追加アーティスト、追加モデルを発表。追加アーティストに最終未来少女、モデルの南雲奨馬、鈴々木響、元之介が出演する。
◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC＆FASHION GALAXY」
「STARRZ TOKYO」は、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。
テーマに据えた「MUSIC＆FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河＝GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。
◯9月25日（水）
アーティスト：あみか（フォーエイト48）／荒井麻珠／UNLAME／ ideal peco／稲場愛香／ 衛星とカラテア／STU48／OCHA NORMA／仮面女子／SAKURA GRADUATIONSAKURA DOLL／芹澤 優／高嶺のなでしこ／ Chego／ TEAM SHACHI／Devil ANTHEM.／HATEandTEARS／#2i2／NEO JAPONISM／Hey!Mommy!／ Peel the Apple／フジコーズ／ほくりくアイドル部／ WHITE SCORPION／わーすた／Onephony
スペシャルゲスト：貴島明日香
モデル：秋本帆華（TEAM SHACHI）／あみか（フォーエイト48）／アユリ（feelNEO）／ALLY（WHITE SCORPION）／石田 みなみ（元STU48）／伊藤桃々／上ノ堀結愛／荻野由佳／沖 侑果（元STU48）／金子みゆ／黒嵜菜々子（Peel the Apple）／こもりやさくら／作島藍（Hey!Mommy!）／重川茉弥／SUZUKA（UNLAME）／涼那／芹澤優／曽川咲葵（STU48）／田島 櫻子／土居麗菜／仲本愛美／凪乃瑚々奈（LarmeR）／七海花菜（LarmeR）／西村歩乃果／猫宮まつり（XNDURE）／橋本侑芽（Devil ANTHEM.）／haruka（chego）／HANNA（WHITE SCORPION）／HINANO（UNLAME）／深瀬美桜／藤咲まりな（Hello Youth）／益田珠希（マジカル・パンチライン）／松川菜々花／宮内凛／森みはる／ゆうか（カラフルスクリーム）／ゆうゆ／吉井美優／吉田彩良（STU48）／らな／りゅうと（choco）
◯9月26日（木）
アーティスト：:安藤祐輝／UNDEЯ DOG／VORTEX／ORβIT／カラフルダイヤモンド／ K.K.／ SOUTH BLUE／Crimson Crat Clan／JAM HEADS／杉本琢弥／Scapegoat ／ Seven Deuce／双極スペクトラム／BMK／ Poltergeist／NOCO／8iper／BUGVEL／VALSHE／BOYS AND MEN／ BLACKIRIS／UNiFY／リアルピース／RIKU／ 0.1gの誤算／ WORLD LAUGH
スペシャルゲスト：藤井サチ
モデル：相塲星音（りのん）／赤色時雨（双極スペクトラム）／Ema（EmaEri）／Eri（EmaEri）／折田 凉夏／大木遥翔／河村 友雪 （0.1gの誤算）／倉田乃彩／椚三波斗（9bic）／元之介／斎藤恭代／さくら／佐藤ノア／サラハ／SHUNYA（ORβIT）／Jona／鈴々木 響／せいせい（田向星華）／染矢彪我／田嶋はる（双極スペクトラム）／田中楓馬（8iper）／中島結音／南雲奨馬／ななし。／バンダリ 亜砂也／HEECHO（ORβIT） ／水田 魔梨 （0.1gの誤算）／水原匡也（7m!n）／森 みはる／山粼心／吉川巧巳（8iper）／RAIRA（BUGVEL）／りょうま／りんか
◯9／27（金）
アーティスト：AVAM／XNDURE／きみとバンド／CYBERJAPAN DANCERS／最終未来少女／SCRUMBLE SMILE／TiiiMO／にっぽんワチャチャ／feelNEO／MAGMAZ／Maison de Queen／Onephony
スペシャルゲスト：香音
モデル：erina／大野真依（きみとバンド）／大盛真歩（AKB48）／込山榛香（AKB48）／小山栞奈／孫亜妃／武田智加／本郷柚巴／まえだまはる／みおち／みじゅ／水野舞菜／宮内凛／夢咲ももな／渡邊みり愛
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
【開催日時】
◯2024年9月25日（水）
11:00 OPEN／11:30 START（予定）
◯2024年9月26日（木）
11:00 OPEN／11:30 START（予定）
◯2024年9月27日（金）
11:00 OPEN／11:30 START（予定）
【会場】きゅりあん（品川区総合区民会館）
【公式サイト】https://starrz.tokyo/
【公式X】https://x.com/starrz_tokyo
【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925
【チケット】
VIP席：先行 9,900円（税込）／プレゼント付き
通常席：先行 5,900円（税込）
27日通常チケット：3,900円（税込）
【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3
【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/
◯先行販売第1弾※終了
2024年7月19日（金）18:00〜2024年07月28日（日）23:59 ※8月3日（土）より順次当落発表予定
◯先行販売第2弾※終了
2024年8月16日（金）18:00〜2024年08月28日（水）23:59 ※9月5日（木）より順次当落発表予定
◯⼀般販売
2024年9月13日（金）10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】