◆田中美久、IVEライブ参加

【モデルプレス=2024/09/06】元HKT48の田中美久が5日、自身のInstagramを更新。6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)のライブに参加したことを報告し、話題となっている。この日、田中は「#IVE_Tokyodome」のハッシュタグをつけ、東京ドームで開催された「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' IN JAPAN」を観に行ったことを報告。会場外にある柱のモニターに表示されたIVEの前で、美しい脚が際立つ白のミニ丈ワンピース姿でペンライトを持っている写真などを公開した。

また田中はメンバーのウォニョン(WONYOUNG)、ユジン(YUJIN)とともに2018年に開催された「PRODUCE48」に出演。今回は「久しぶりにお会いしました」と韓国語でつづり、ストーリーズでは5年前に投稿したウォニョンとの2ショットを再びシェアしている。この投稿に、ファンからは「オーラすごい」「再会エモい」「オタクしてて可愛い」「会ったら絶対2度見しちゃう」などと反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】