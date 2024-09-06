TBS¥Æ¥ì¥Ó50ÂåÃËÀ¼Ò°÷¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¼Ò°÷¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÉÍý¿¦¤Î50ÂåÃËÀ¼Ò°÷¤Ç¡¢º£Ç¯5·î²¼½Ü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç40Âå¤Î½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤È½÷À¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¸þ¤±¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ÃËÀ¼Ò°÷¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤Ï¡ÖÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÜºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£